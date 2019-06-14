«Новая газета» рассказала о бизнесе семьи подполковника ФСБ, якобы инициировавшего дело Голунова

«Новая газета» совместно с журналистами расследовательских центров Чехии и Словакии выпустила статью о бизнесе и зарубежном имуществе семьи подполковника ФСБ Марата Медоева, которого СМИ называли возможным инициатором уголовного преследования корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. В публикации говорится, что родителям подполковника ФСБ принадлежит дом под Братиславой, стоимость которого оценивается в €250–600 тыс. Кроме того, мать подполковника, Ирина Медоева владеет в Братиславе компанией Medeva, которая занимается управлением недвижимостью. Газета уточняет, что господин Медоев-старший всю жизнь работал в органах госбезопасности РФ.

Онлайн-издание «Проект» ранее сообщало, что Иван Голунов готовил расследование о московском рынке похоронных услуг, и в этом материале фигурировал глава управления ФСБ по Москве и области генерал-полковник Алексей Дорофеев и его помощник Марат Медоев. Сам журналист на заседании суда 8 июня, где ему избиралась мера пресечения, заявил, что в статье, над которой он работал, «есть сведения о связях с этим бизнесом силовиков из УФСБ по Москве и области». Он также рассказал, что получал угрозы в связи с готовящейся публикацией.

«Новая газета» пишет, что родители Марата Медоева в 2011 году стали владельцами загородного дома в муниципалитете Лимбах недалеко от Братиславы. Издание ссылается на выписку из реестра Словакии. Как утверждает газета, в упомянутом районе живут состоятельные люди. Там же проживает дочь Медоевых Майя и ее муж Петр Овсянников. Им принадлежит вилла с бассейном, оценка этой недвижимости не приводится.

Майя Овсянникова владела половиной российской компании «Автотехцентр Сокол», ликвидированной в 2015 году. Петр Овсянников работает директором Службы контроля и бухгалтерского учета в Департаменте труда и соцзащиты Москвы (его ФИО указаны и на сайте ведомства). Кроме того, утверждает газета, в 2013–2017 годы господин Овсянников был директором словацкой компании Ivera Invest. Ее владелица Светлана Андрианова якобы связана с компанией «Фарадей» — крупнейшим поставщиком специальной обуви для силовых ведомств. За последние несколько лет эта компания получила от российских силовиков госконтрактов на сумму свыше 11 млрд руб., пишет «Новая газета».

Журналисты расследовательского центра Словакии ICJK побеседовали с отцом подполковника ФСБ, Игорем Медоевым. По его словам, «ни он, ни его сын не имеют никакого отношения» к аресту Ивана Голунова. «Когда я вернусь в Россию, я хотел бы встретиться с Голуновым и объяснить, что мы ни при чем. Я попрошу его написать, что мы не имеем отношения к его аресту»,— сказал господин Медоев. Он рассказал, что за дом в Братиславе заплатил €250 тыс., а деньги на покупку у него были от продажи коттеджа в России.

Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в попытке сбыть наркотики. Он говорил, что эти вещества ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение. Следствие требовало арестовать его на два месяца, суд отправил корреспондента под домашний арест. Ивану Голунову грозило до 20 лет лишения свободы. В поддержку журналиста по всей стране проводились одиночные пикеты. 11 июля уголовное преследование было прекращено. Кроме того, уволены генерал-майор полиции начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и генерал-майор полиции начальник управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД по Москве Андрей Пучков.

Подробнее о прекращении преследования журналиста — в материале “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».