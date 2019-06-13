Политконсультанты тоже просят защиты

Участники рынка политического консультирования — члены Российской ассоциации политических консультантов и комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью — опубликовали в четверг обращение к президенту России, председателю Верховного суда, генеральному прокурору и уполномоченному по правам человека. В обращение включен список политконсультантов, которые, по мнению авторов, получили обвинительные приговоры или находятся под следствием «по нелепым и надуманным обвинениям». Среди них политтехнолог Петр Милосердов, бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков, бывший вице-премьер Ивановской области Андрей Кабанов и бывший заместитель руководителя аппарата губернатора Сахалинской области Анатолий Макаров.

Обращение участников рынка политического консультирования — членов Российской ассоциации политических консультантов и комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью — на имя президента Владимира Путина, председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, генпрокурора Юрия Чайки и уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой к середине дня в четверг подписало более 140 человек. Авторы подчеркивают, что все подписавшие делают это в личном качестве, а не от лица организаций.

Политтехнологи просят адресатов взять перечисленные в списке уголовные дела под личный контроль, обеспечить прозрачность их рассмотрения и проинформировать о результатах проверки.

«Дело журналиста Ивана Голунова привлекло широкое общественное внимание к теме нарушений российского законодательства при возбуждении уголовных дел против представителей общественно значимых профессий, к каковым мы относим и профессию журналиста, и профессию политконсультанта»,— говорится в обращении.

В списке тех, кому уже вынесены обвинительные приговоры либо предъявлены «нелепые и надуманные обвинения», фигурирует политтехнолог Петр Милосердов, которого Нагатинский суд Москвы в мае этого года признал виновным в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1) и использовании поддельного паспорта (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Суд приговорил господина Милосердова к двум годам и шести месяцам в колонии общего режима. В срок было зачтено время нахождения обвиняемого под арестом с 23 января 2018 года, поэтому политтехнолог проведет в колонии около полугода. Ему также запретили в течение четырех лет организовывать общественные организации и участвовать в их деятельности.

Петра Милосердова задержали в январе 2018 года по подозрению в причастности к созданию в Казахстане экстремистского сообщества, целью которого было свержение конституционного строя. Правозащитный центр «Мемориал» объявил господина Милосердова политическим заключенным. Правозащитники уверены, что «следствие искусственно криминализировало обычную работу политтехнолога». Этого мнения придерживаются и коллеги господина Милосердова: «Дело полно процессуальных нарушений и натяжек. В данный момент на приговор суда первой инстанции подана апелляционная жалоба»,— говорится в обращении.

Также у политтехнологов возникают вопросы к делу бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова, в октябре 2018 года получившего пять с половиной лет заключения за мошенничество и взяточничество при финансировании избирательной кампании.

«Обвинение фактически основано на показаниях одного свидетеля, осужденного и находящегося в местах лишения свободы, имеющего сомнительную репутацию и выступающего таким же единственным свидетелем еще по ряду дел, включая дело бывшего сенатора Константина Цыбко»,— утверждается в обращении. Господин Цыбко с 2010 по 2015 год представлял в Совете федерации законодательное собрание Челябинской области, в 2017 году был приговорен к девяти годам лишения свободы и штрафу 70 млн руб. за получение взяток.

«Большие вопросы вызывает и приговор Андрею Кабанову (бывший зампред правительства Ивановской области), и уровень гуманности по отношению к человеку с инвалидностью (отказ в УДО)»,— говорится в письме.

Также у политконсультантов есть «серьезные вопросы относительно дела против бывшего заместителя руководителя аппарата губернатора Сахалинской области Анатолия Макарова, которому инкриминируется взятка (а по факту участие в организации финансирования избирательной кампании)».

Напомним, Андрея Кабанова осудили в апреле 2018 года за получение взятки. Сам экс-чиновник вину свою не признал, по его словам, деньги были потрачены на избирательную кампанию, в частности на оплату социологических исследований. Суд приговорил бывшего чиновника к восьми с половиной годам лишения свободы. Апелляционная инстанция сократила срок до шести лет трех месяцев. Анатолий Макаров скрывается от следствия за пределами России: он был фигурантом уголовного дела бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, который в феврале 2018 года был приговорен к 13 годам колонии и штрафу 500 млн руб. за получение взяток; позднее дела господина Макарова и нескольких других сахалинских чиновников были выделены в отдельное производство.

Политолог Михаил Виноградов назвал обращение коллег очень правильным, хотя и запоздавшим: «По существу, все справедливо. Жаль и слегка странно, что авторы не включили в текст (и не дописали, несмотря на поддержку частью писавших, сославшись на “технические причины”) Алексея Чернова и Павла Марущака из Республики Коми — это было бы весьма своевременно с учетом приговора их к реальным срокам при одновременном отклонении судом странного обвинения в создании ОПГ. Надеюсь, при освещении темы подписавшие заявление не забудут назвать и эти имена».

Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня, у него обнаружили наркотики. Корреспондент заявил, что вещества подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня Ивану Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков, следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд отправил журналиста под домашний арест. 11 июня Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности из-за того, что правоохранители не смогли доказать его причастность к преступлению. Начиная с пятницы несколько сотен человек круглосуточно пикетировали здание ГУВД Москвы на Петровке, 38, здание Главного следственного управления МВД, Никулинский суд и Генпрокуратуру. Задержание журналиста прокомментировали ОБСЕ и Совет Европы, акции в его поддержку прошли в Лондоне, Вашингтоне и Киеве.

Анна Васильева