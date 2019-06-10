«Дело Голунова вызвало негодование и ужас»

6 июня в Москве задержали журналиста-расследователя интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. 8 июня Никулинский суд отправил его под домашний арест, притом что следствие просило поместить журналиста в СИЗО. Сам Иван Голунов связывает арест с расследованием связей похоронного бизнеса с силовыми структурами, из-за которого ему поступали угрозы. Что зарубежные СМИ пишут о самом громком событии прошедшей недели — в подборке “Ъ”.

The Washington Post (Вашингтон, США)

Необычное решение жестко контролируемой судебной системы России отправить Голунова под домашний арест, а не в СИЗО, как требовала прокуратура, проиллюстрировало подспудное напряжение в истории, которая быстро превратилась в одно из самых широко освещаемых дел о свободе слова за многие годы… Независимые российские журналисты давно подвергаются угрозам и преследованию. Но задержание Голунова в центре Москвы и угроза весьма сурового тюремного срока, кажется, стали вестником того, что наступление на свободу прессы в России вышло на новый уровень. Даже некоторые ведущие прокремлевские журналисты осторожно выразили поддержку арестованному журналисту, что стало сигналом того, что дело Голунова может усилить напряжение и внутри правящей элиты России. Государственное телевидение подробно освещало дело, показывая и акции протеста, организованные сторонниками Голунова.

The Independent (Лондон, Великобритания)

Решение отправить Ивана Голунова под домашний арест — крайне нетипично для системы, которая редко «сдает назад». Практически наверняка этому способствовали массовые протесты, спровоцированные новостью о задержании журналиста в пятницу. Тем не менее субботнее постановление — далеко не последнее слово в этом деле. Представители полиции и государственные телеканалы уже начали защищать прокуратуру. А о том, что вокруг этого дела разгорелась закулисная борьба в правительстве, свидетельствует необъяснимая задержка слушаний в Никулинском суде Москвы.

The Sunday Times (Лондон, Великобритания)

Скандал вокруг ареста Голунова затмил появление президента Путина на трехдневном Петербургском международном экономическом форуме… Господин Путин не комментировал обвинения против журналиста. Тем не менее помощник президента Антон Кобяков раскритиковал публикацию полицией фейковых фотографий и заявил, что всякий, уличенный в «обмане и подтасовке фактов», будет наказан.

Business Insider (Нью-Йорк, США)

Российское правительство явно сделало предупреждение независимым СМИ, задержав ведущего журналиста-расследователя. 36-летний Иван Голунов был арестован в Москве в четверг и задержан на два дня. Когда он впервые после задержания появился на публике, у него были синяки на теле, порезы и другие признаки того, что его избивали.

Голунова обвинили в торговле наркотиками. Но эти обвинения, по его словам, сфабрикованы. Возможно, все это должно было что-то продемонстрировать другим журналистам, находящимся в положении Голунова, но они ясно и четко на это ответили: мы не слушаем…

Neue Zuercher Zeitung (Цюрих, Швейцария)

Поздним субботним вечером крик радости раздается в толпе, как будто их футбольная команда выиграла или их партия победила на выборах. Но речь идет о намного более серьезном — о человеческой жизни. Ликование было возгласом облегчения, и у него очень горький привкус. Московский районный суд постановил, что Иван Голунов, один из самых незаурядных журналистов, занимающихся расследованиями в России, не будет отправлен в следственный изолятор, а будет «всего лишь» помещен под домашний арест — на два месяца. Не только коллеги Голунова писали ночью в соцсетях, что если такое решение вызывает радость, это что-то говорит об обществе. Дело Голунова вызвало негодование и ужас в широких кругах еще и потому, что оно важно для общества в целом. Это решение суда — редкий случай, когда российский судья ставит требования и соображения обвиняемого выше, чем мнение правоохранительных органов…

Это не меняет того, в чем уверены почти все, кто высказывался по этому делу: очень серьезное обвинение против Ивана Голунова лишено каких-либо оснований. Они исходят из того, что речь идет о «заказном» деле, не являющемся редкостью в России, заказанном кем-то из круга тех, кого журналист сильно задел своим расследованием…

Дело Голунова проливает свет на все сокращающиеся возможности для независимых СМИ в России и на приемы властей, которые противодействуют им. Оно создает прецедент, демонстрирующий, что часть государственных властей не гнушается бесцеремонно фабриковать обвинения, чтобы запугать всю отрасль. Поэтому все газеты, радиостанции и интернет-порталы, сохранившие хотя бы некоторую независимость и критический дух, уделяют большое внимание судьбе своего коллеги.

Но их посыл выходит за рамки этого. Они хотят показать, что дело Голунова касается всех в России. Оно делает очевидным, насколько граждане во власти коррумпированного правоохранительного и судебного аппарата… Всем, кто радовался домашнему аресту Голунова, ясно: настоящая борьба против того, чтобы этот сомнительный процесс оказался удачным для его инициаторов, только началась. Иван Голунов пока еще далек от того, чтобы снова оказаться на свободе, и заинтересованная общественность должна дальше бороться за его свободу.

Перевели Яна Рождественская, Кирилл Сарханянц, Николай Зубов