В Молдавии установлен режим ожидания

Новая молдавская власть, закрепившаяся в парламенте 8 июня, не может приступить к работе в главном здании правительства. Его, как и другие учреждения, контролирует Демократическая партия олигарха Владимира Плахотнюка, продолжающая считать властью себя. Демократы, чье правление признали оконченным Россия и Евросоюз, теперь пытаются заручиться поддержкой США. Чтобы ее добиться, их правительство приняло решение о переносе посольства Молдавии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Специальный корреспондент “Ъ” Владимир Соловьев разбирался, кто же в стране власть.

На защите правительства

Кишинев буквально плавится от июньской жары. Хуже всех одетым в черную форму полицейским, оцепившим здание правительства на центральной площади столицы. Но страдают не только они. К правительству и другим ведомствам демократы и поддерживающая их партия «Шора» свезли людей, которые несут там вахту с момента обострения кризиса в субботу, 8 июня. Именно в тот день, вопреки сопротивлению лидера демократов Владимира Плахотнюка, в парламенте была создана коалиция пророссийских социалистов и прозападного блока ACUM («Сейчас»; образован правыми партиями «Платформа "Достоинство и правда"» и «Действие и солидарность»).

У каждого министерства контингент примерно одинаковый — много женщин пенсионного возраста и подростков. В основном люди из сельской местности и пригородов Кишинева.

Суточные за демонстрацию поддержки Демократической партии, признаются люди в разговорах с журналистами, составляют до 500 молдавских леев ($25) — для большинства из них невиданный заработок: средняя пенсия по возрасту в Молдавии составляет 1793 лея, а средняя зарплата — 6446 леев.

Разморенные солнцем «сторонники» Демпартии не особо ощущают остроту политического момента. В беседах с прессой они жалуются на нищету и критикуют правительство демократов, которое сами же и охраняют. Приставленные к ним координаторы не рады, когда их подопечные соглашаются поговорить на камеру. Случается, что самым разговорчивым просто зажимают рот ладонью.

Противоборствующие стороны не идут на контакт друг с другом. Время от времени пока еще неплохо контролирующие ситуацию в стране демократы и правящая коалиция обмениваются обвинениями в узурпации власти и называют только себя законным правительством.

Демпартия при этом ссылается на решение подконтрольного ей Конституционного суда (КС), который, как только социалисты и ACUM создали альянс, назвал неконституционным это решение, а также назначение новым премьером Майи Санду.

Суд при этом своеобразно трактовал ст. 85 конституции, которая гласит, что «в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов президент Республики Молдова после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент». Хотя в конституции речь идет о трех месяцах, КС настаивает, что читать эту фразу следует как 90 дней. Что не одно и то же.

Дело в том, что отсчет дееспособности парламента следует вести от 9 марта, когда КС утвердил мандаты избранных в феврале депутатов. И, если отсчитать от 9 марта 90 дней, выходит, что они истекли 7 июня, за день до формирования коалиции. А если три календарных месяца, то все было сделано в срок. Из этого и исходят социалисты и ACUM. Кроме того, КС указывает, что президенту следует распустить парламент в отсутствие коалиции. Но конституция гласит, что он вправе, а не обязан это делать.

Депутат от блока ACUM Дину Плынгэу указал “Ъ” на еще одну существенную нестыковку. «Ранее — в 2013 и 2015 годах — КС уже давал разъяснения по поводу того, как трактовать трехмесячный срок. В них ничего не говорится о 90 днях, а указывается, что считаются календарные месяцы. Получается, своим поспешным комментарием от 7 июня суд отменил свои прежние решения»,— удивляется господин Плынгэу.

Ответ, за кем в этом споре правда, ожидается от Венецианской комиссии Совета Европы, которая обещает дать оценку решению молдавского КС 20–21 июня. Тем временем содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Молдавии Эгидиус Варейкис и Маривонн Блондин уже заявили, что парламент создал «полностью дееспособное правительство». Заявление опубликовано на сайте ПАСЕ.

По их словам, правовая и политическая неразбериха, в которой оказалась страна в последние дни, вызвана толкованием КС положения о крайнем сроке создания правительства, «в то время как в парламенте благодаря достигнутому политическому соглашению было создано правящее большинство и полностью дееспособное правительство».

«Будем ждать срочного заключения Венецианской комиссии по правовым аспектам последних решений. Политические лидеры несут ответственность за то, чтобы государственные органы действовали в интересах молдавского народа и не препятствовали нормальному функционированию демократических институтов»,— отметили содокладчики.

В ожидании реакции США

Впрочем, на демократов не действуют ни эти заявления, ни признание правительства Майи Санду Евросоюзом и Россией. Зампред Демпартии Андриан Канду, не дожидаясь решения Венецианской комиссии, объявил, что вне зависимости от того, каким оно будет, эффекта оно не возымеет, поскольку носит рекомендательный характер. «Никогда решения Венецианской комиссии не влияли на решения Конституционных судов стран—членов Совета Европы. Решение не будет иметь юридических последствий»,— объявил он.

Демократы надеются, что сохранить власть им помогут США, которые пока не обозначили четкой позиции по поводу того, считают ли они законным правительство госпожи Санду. Собственное правительство Демпартии во главе с бывшим премьером Павлом Филипом 11 июня спешно приняло два решения. Во-первых, кабинет экс-министров решил последовать примеру Вашингтона и проголосовал за перенос посольства Молдавии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Во-вторых, решили продать властям США огромную территорию бывшего Республиканского стадиона в центре Кишинева, чтобы те построили там новое американское посольство вместо не очень большого нынешнего здания дипмиссии.

«Такие решения не принимаются в агонии и теми, кто не находится у власти. Они принимаются законными властями»,— сказал на это “Ъ” вице-премьер коалиционного правительства, глава МВД Андрей Нэстасе.

Так или иначе, сейчас вся интрига в том, какой будет реакция Вашингтона на события в Молдавии. Не исключено, что скоро она последует. Из-за океана в страну вернулся посол США Дерек Хоган, отсутствовавший здесь в последние дни. 12 июня дипломат провел встречи с президентом Игорем Додоном, спикером Зинаидой Гречаной, премьером Майей Санду.

Пресс-служба парламента сообщила: госпожа Гречаная заверила дипломата, что парламент полностью функционален и работает в нормальном режиме. «Вместе с Партией социалистов и блоком ACUM мы обратились к руководству Демпартии с требованием мирно передать власть. Ситуация очень сложная, мы хотим, чтобы она разрешилась мирным путем»,— передаются слова спикера в пресс-релизе. Дерек Хоган, говорится в нем же, «высоко оценил функциональность парламента и секретариата законодательного органа».

По информации “Ъ”, на встречах, которые прошли за закрытыми дверями, до посла донесли мысль, что решения о переносе посольства в Иерусалим и в отношении продажи США территории стадиона, принятые экс-министрами от Демпартии,— это «попытка Плахотнюка купить» лояльность США, и призвали никоим образом не поддерживать олигарха.

Один из источников “Ъ” также рассказал, что господин Хоган обсуждал молдавский кризис со своим российским коллегой Олегом Васнецовым. Не исключалась встреча посла и с Владимиром Плахотнюком, который вместе со своими сторонниками изо всех сил пытается представить последние события заговором Кремля, а себя — защитниками молдавской независимости и демократии от «русской угрозы». Информацию об этом распространяет в Вашингтоне посол Молдавии в США Кристина Балан, до назначения главой дипмиссии работавшая советницей господина Плахотнюка и курировавшая связи с американскими лоббистами. В среду правительство Майи Санду объявило о решении отозвать госпожу Балан на родину.

Собеседники “Ъ” в правящей коалиции не исключают проведения уличных акций, если их оппоненты не разблокируют в ближайшее время правительственные здания и не обеспечат спокойный транзит власти.

«Нас поддерживает все больше людей, в том числе в госструктурах. Еще немного, и процесс их перехода на нашу сторону приобретет необратимый характер»,— сказал “Ъ” вице-спикер парламента от партии «Платформа "Достоинство и правда"» Александр Слусарь. Из-за созданной Демпартией ситуации, отметил он, страдают граждане, поскольку «все это негативно сказывается на управлении страной».

«Вывод людей на улицу — вопрос рискованный, но что останется делать?» — отметил он. По словам господина Слусаря, позиция правящего альянса неизменна: «Пусть демократы освобождают доступ в правительственные здания, а их депутаты приходят работать в парламент. Большая часть демократов не участвовала в незаконных схемах своего лидера, а теми, кто причастен, займется независимая юстиция. Как Чаушеску (президент Румынии в 1974–1989 годах Николае Чаушеску.— “Ъ”), Плахотнюка никто не расстреляет, но если он пойдет на крайние меры, черт его знает, что будет».

Премьер Майя Санду также назвала процесс изменения власти необратимым. «Да, они могут попытаться совершить насилие, это было бы очень серьезно, и последствия для них были бы очень серьезными,— отметила она в эфире молдавского телеканала TV8, имея в виду соратников Владимира Плахотнюка.—С одной стороны, у нас есть признание все большего числа зарубежных стран, с другой — абсолютно нелепая, абсурдная позиция, свидетельствующая об отчаянии Демократической партии».

Премьер допустила, что Владимир Плахотнюк может попасть под международные санкции, если не захочет уступить власть: «У него нет другой альтернативы. Он должен уйти, должен мирно уступить власть».