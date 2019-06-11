«Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения Демпартии»

Кризис в Молдавии, где из-за нежелания лидера Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка отказаться от контроля над госинститутами в пользу недавно сформированного правительства возникло двоевластие, оказался в центре внимания России, ЕС и США. Ситуацию в стране в последние дни активно комментируют высокопоставленные чиновники, дипломаты и политики разных стран, включая вице-премьера РФ Дмитрия Козака, являющегося спецпредставителем президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией. Специальный корреспондент “Ъ” Владимир Соловьев попросил господина Козака прояснить позицию Москвы на молдавском направлении и прокомментировать обвинения господина Плахотнюка в том, что Россия предлагала ему решить приднестровский конфликт через федерализацию республики.

— В политическом кризисе в Молдавии Москва поддерживает правительство прозападной Майи Санду, пророссийского Игоря Додона и созданную пророссийскими социалистами и прозападным ACUM («Сейчас») коалицию. И выступает против лидера демократов Владимира Плахотнюка. Проясните эту позицию? Почему такой выбор?

— Формирование парламентской коалиции, назначение правительства — это не выбор Москвы. Это внутренне дело Республики Молдова. Это выбор и ответственность перед избирателями политических партий и лидеров Молдовы.

По результатам парламентских выборов республика столкнулась с глубоким политическим кризисом. Политические партии, прошедшие в парламент, занимают взаимоисключающие позиции по вопросам как внутренней, так и внешней политики на долгосрочный период. Избранный большинством граждан президент и весьма странным образом сформированное в предыдущем парламенте большинство и назначенное им правительство посылают России и миру противоречивые, в большинстве даже взаимоисключающие сигналы.

В этой ситуации мы сочли возможным высказать свою оценку путей разрешения кризиса. Она была озвучена публично и остается неизменной. Очевидно, что кризис может быть преодолен через повторные выборы. Также очевидно, что такие выборы должны пройти на другой законодательной основе и при другой вызывающей доверие всех политических сил исполнительной власти.

Для решения этой задачи нужна временная коалиция с целью корректировки избирательной системы, формирования правительства, способного обеспечить текущую жизнедеятельность страны и организовать проведение честных и прозрачных выборов. Дискуссии о долгосрочных политических целях целесообразно отложить на период после выборов. В сегодняшней ситуации они не будут иметь практического выражения.

Эта оценка была представлена всем трем политическим партиям действующего парламента. То, что такой способ действия избрали Партия социалистов и политический блок ACUM и поддержал всенародно избранный президент, это не результат давления Москвы. Такой возможности у нас нет. Это прагматичный, а сегодня, после явно неконституционных действий правительства, можно сказать мужественный выбор этих политических партий.

— Российский фактор в нынешнем молдавском кризисе играет важную роль. Плахотнюк обвиняет Додона и всю новую власть в сговоре с Москвой для федерализации страны. В то же время он встречался с вами. Что вы обсуждали с ним и с другими молдавскими политиками? Откуда вообще взялась тема федерализации?

— Тема урегулирования приднестровского конфликта, тем более федерализации Молдовы, ни с кем из политических партий не обсуждалась. Очевидно, что в нынешних условиях это вредно и бессмысленно. 3 июня в конце встречи с представителями Демократической партии господин Плахотнюк в присутствии своих соратников в конверте передал предложения об условиях создания коалиции с Партией социалистов.

Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы. Как видите, это идея Демпартии. Тем не менее мы настоятельно рекомендовали Партии социалистов и президенту даже не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий. Коалиция может быть сформирована только на основе официальных публичных партийных решений.

— В молдавских СМИ, подконтрольных Плахотнюку, появились записи со встречи Плахотнюка и Додона. Там упоминаетесь и вы: якобы вы настаивали на федерализации. Эти пленки создали впечатление, что была, весьма вероятно, коалиция социалистов и Демпартии. Была такая возможность?

— Не знаю, насколько достоверна эта видеозапись. Если там и есть доля правды, то для нас и для президента Игоря Додона было принципиальным, чтобы Демпартия и Плахотнюк публично без купюр обнародовали свою позицию. Чтобы избиратели Демпартии, другие граждане Молдовы знали истинное лицо своих «героев».

Предыдущий опыт взаимодействия, вернее его отсутствия, с так называемым демократическим правительством Молдовы не давал нам никаких оснований верить, что такая коалиция возможна. И последовавшие события это подтверждают.

— Вы говорили, что позиции России, США и ЕС по молдавскому кризису совпадают. Это прозвучало до того, как Евросоюз выпустил заявление, по сути признающее новую власть в республике. Кто и с кем согласовывал эти позиции?

— Мы ни с кем эту позицию предварительно не согласовывали. Процесс формирования парламента и правительства — это внутреннее дело Молдовы. Тем не менее последующее совпадение оценок России, Евросоюза и США красноречиво подтверждает настоятельную необходимость радикального оздоровления политической ситуации в республике.

— В России на господина Плахотнюка возбуждены уголовные дела. Почему же его не объявляют в международный розыск?

— В декабре 2017 года Российская Федерация обратилась в Интерпол с просьбой объявить Плахотнюка в международный розыск. Нам было отказано под предлогом, что Плахотнюк является лидером правящей политической партии Молдовы.