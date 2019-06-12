«Больше всего полиции было заметно возле станции метро "Чистые пруды"»

В Москве проходит несанкционированная акция в поддержку Ивана Голунова и против сфабрикованных дел. Марш должен пройти от Чистых прудов до Петровки, 38. Согласовать шествие с мэрией организаторам не удалось, после чего они сложили с себя полномочия. Ранее власти попросили граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии. Подробности рассказал корреспондент «Коммерсантъ FM» Владимир Расулов.

— Я находился через дорогу от здания ГУ МВД по Москве, куда непосредственно должны прийти участники несанкционированного марша. Но за полчаса, что я был здесь, только редкие люди проходили мимо. Что касается действий правоохранителей, то с торца здания были припаркованы четыре полицейских автобуса и автомобиль дорожно-патрульной службы, но, возможно, они стоят здесь и в обычные дни.

Где-то в полдень я прошел практически по тому маршруту, который был заявлен в рамках этой несогласованной акции. И любопытный момент: больше всего полиции как раз было заметно именно возле станции метро «Чистые пруды».

Петр Пархоменко, корреспондент "Ъ FM" — о своем задержании — Я нахожусь в автозаке, здесь со мной еще примерно около десятка человек. Неверно было бы сказать, что к нам подошли для проверки документов, потому что сначала меня меня под руки отвели к автозаку, потом небрежно взглянули в документы, прямо скажем, не размениваясь на какой-то вежливый тон обращения. После этого я продемонстрировал пресс-карту, а следом паспорт, объяснил, что я журналист и здесь работаю. К слову, на мне нет никаких футболок с надписями, посвященным делу Голунова. На моей футболке на английском языке написано лишь Deep Sleep. Так вот после этого похожие на полицейских люди — они так и не представились, не показали удостоверение, и знаков отличия на их форме я не увидел — потребовали некий «план-задание». Пояснить, что это такое, каким нормативно-правовым актом сей документ предусмотрен, они тоже затруднились. После чего посадили меня в автозак. При этом куда нас везут, говорить отказываются. Очевидно, что эти люди, похожие на полицейских, убеждены, что законы распространяются только на тех, кто на полицейских не похож. Кроме меня, профессиональных журналистов здесь нет. Вместе со мной в автозаке есть люди в футболках,на которых написано «Я Иван Голунов». Есть и те, на одежде которых нет никакого упоминания журналиста «Медузы». Один мужчина мне рассказал, что у него в руках был плакат формата А4. Другие, как и я, просто находились возле метро «Чистые пруды» и были задержаны без объяснения причин, просто по факту своего там нахождения.

Припаркованные автобусы Росгвардии стояли вдоль Чистопрудного бульвара, а автозаки, а также автобусы с полицейскими были, что называется, спрятаны неподалеку от местных моек и шиномонтажей.

Иногда их даже не было заметно. Даже после поворота на Мясницкую улицу можно было видеть автозаки. Чем дальше я проходил ближе к центру Москвы, к Лубянке, Кузнецкому мосту и Страстному бульвару мимо здания Совета федерации, тем меньше в принципе полицейских было заметно. Хотя, например, неподалеку от Совфеда находится отдел полиции по Тверскому району, и его сотрудники дежурили у входа на всякий случай с автоматами наперевес.

Могу добавить, что так называемых «космонавтов» и сотрудников в полной экипировке с наколенниками, дубинками, в шлемах и бронежилетах, я на улицах Москвы не видел. Но, например, на Страстном бульваре, если идти от станции метро «Пушкинская», расположился целый лагерь сотрудников Росгвардии. Там поставили два военных грузовика марки «Урала», и находились в этом оцеплении несколько десятков бойцов, даже для этого перекрыт был целый тротуар.