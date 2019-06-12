Москалькова: применение силы к задержанным свидетельствует о непрофессионализме полиции

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что применение силы к задержанным свидетельствует о непрофессионализме полиции. «Нельзя применять силу ни в каком случае. Сила появляется тогда, когда не хватает профессионализма»,— сказала госпожа Москалькова в среду журналистам.

Омбудсмен подчеркнула, что ситуация с журналистом Иваном Голуновым выявила проблему с жесткими задержаниями. «Хочется, чтобы не только дело Ивана Голунова, но чтобы все люди, которые попадают в судебно-следственную систему, были защищены. Первый вопрос: право на защиту на этапе задержания»,— сказала госпожа Москалькова.

Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня, у него обнаружили наркотики. Корреспондент заявил, что вещества подбросили, и связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью. Вчера, 11 июня, Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности — правоохранители не смогли доказать его причастность к преступлению.

Сегодня в центре Москвы проходит несогласованная акция в поддержку Ивана Голунова. По информации МВД, в марше приняли приняли участие 1,2 тыс. человек, более 200 человек задержаны. По оценке корреспондента “Ъ”, на акцию пришли не менее 2,5 тыс. человек, а по данным «ОВД-Инфо» задержаны более 500 человек.

Практически сразу начались задержания: по состоянию на 14:30 были задержаны более 200 человек, в том числе корреспондент “Ъ” Роман Дорофеев и корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко. Полицейские применяли к участникам акции дубинки, а одного из задержанных ударили головой о железный столб.

Подробнее о прекращении преследования журналиста — в материале “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».

О действиях полиции во время несогласованной акции в Москве — в материале “Ъ FM”.