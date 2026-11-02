Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №203/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
МирКонфликты

Армия России поразила хранилище ракетных комплексов «Нептун» в Одесской области

Российские военнослужащие нанесли удар по месту укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» в районе Тузлы Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Также вооруженные силы РФ продолжили атаку на портовую инфраструктуру и морские суда, используемые в интересах ВСУ. На переходе морем в 58 км южнее Одессы поражен сухогруз. По данным ведомства, судно перевозило грузы военного назначения.