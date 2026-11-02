Армия России поразила хранилище ракетных комплексов «Нептун» в Одесской области
Российские военнослужащие нанесли удар по месту укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» в районе Тузлы Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Также вооруженные силы РФ продолжили атаку на портовую инфраструктуру и морские суда, используемые в интересах ВСУ. На переходе морем в 58 км южнее Одессы поражен сухогруз. По данным ведомства, судно перевозило грузы военного назначения.