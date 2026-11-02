На президентских выборах в Болгарии побеждает Илияна Йотова
После подсчета 99,68% бюллетеней во втором туре президентских выборов в Болгарии одерживает победу временный президент страны Илияна Йотова. Она набрала 57,6% голосов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦИКа. Соперник госпожи Йотовой, бывший и. о. премьер-министра и экс-замглавы ЦБ Андрей Гюров, набирает 39,3%.
По итогам первого тура выборов 25 октября ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов — Илияна Йотова получила 34,76%, а Андрей Гюров — 31,94%. Явка избирателей при этом была рекордно низкой — 22%. Илияна Йотова будет первой женщиной, избранной президентом в Болгарии. Господин Гюров уже признал поражение.