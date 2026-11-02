На президентских выборах в Болгарии побеждает Илияна Йотова

После подсчета 99,68% бюллетеней во втором туре президентских выборов в Болгарии одерживает победу временный президент страны Илияна Йотова. Она набрала 57,6% голосов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦИКа. Соперник госпожи Йотовой, бывший и. о. премьер-министра и экс-замглавы ЦБ Андрей Гюров, набирает 39,3%.