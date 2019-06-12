Марш в поддержку журналиста Голунова проходит в Москве

В Москве проходит марш в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Инициаторы акции не согласовали ее с мэрией Москвы и решили не призывать участвовать в ней. Полиция начала задерживать участников акции. Однако точное число задержанных не сообщается.

Мясницкая улица перекрыта сотрудниками ОМОНа.

Участники акции должны были пройти по маршруту от станции метро «Чистые пруды» до Петровки, 38. Корреспондент “Ъ”, находящийся на месте событий, отметил, что полицейские напоминают собравшимся о том, что «мероприятие не согласовано» и призывают расходиться. Площадка у станции метро «Чистые пруды» оцеплена. По ее периметру установлены рамки металлоискателей.

Перед началом акции у станции метро собрались около 200 человек. Полицейский зачитал журналисту «Новой газеты» Илье Азару постановление прокуратуры. Также в акции принимают участие генеральный директор и главный редактор «Медузы» Галина Тимченко и Иван Колпаков, оппозиционер Алексей Навальный.

Госпожа Тимченко накануне попросила не выходить на несогласованный марш из-за разногласий с мэрией в согласовании мероприятия. Однако мэрия одобрила другую акцию — митинг в поддержку журналиста, которая будет проходить 16 июня на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 часов.

Вчера, 11 июня, Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности из-за того, что правоохранители не смогли доказать его причастность к преступлению. В этот же день он вышел из-под домашнего ареста и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Напомним, журналиста задержали 6 июня, у него обнаружили наркотики. Корреспондент заявил, что вещества подбросили, и связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня Ивану Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков, следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд решил отправить журналиста под домашний арест.

Подробнее о прекращении преследования журналиста — в материале “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».