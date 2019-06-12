На марше в поддержку Голунова задержан корреспондент “Ъ”

Корреспондента “Ъ” Романа Дорофеева задержали на несогласованном марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова в центре Москвы.

Господин Дорофеев сообщил, что причиной его задержания стало отсутствие редакционного задания. Он добавил, что его автозак направляется в ОВД по району Аэропорт. Роман Дорофеев на этой акции вел прямой эфир для “Ъ”.

На Трубной площади также задержали корреспондента «Ведомостей» Виталия Петлевого, который, со слов издания, «шел поесть». На разных участках прохождения марша были задержаны журналисты «Медузы», «Новой газеты», «Дождя», “Ъ FM”, «Таких дел», Lenta.ru и Reuters. «Медиазона» сообщила о задержании продюсера немецкого Der Spiegel Александра Чернышева и французского журналиста Эмманюэля Гринспена. Также задержан журналист «Эха Москвы» Евгений Снегов, у которого с собой была пресс-карта и редакционное задание.

Кроме того, задержали публициста Анну Наринскую, журналистку Татьяну Малкину вместе с дочерью и директора «Большого музея» Константина Чернозатонского, журналиста Евгения Берга, который был одним из организаторов марша, шеф-редактора «Батенька, да вы трансформер» Семена Шешенина, сотрудника ROMB Андрея Ковалева, активистку «Другой России» Ольгу Шалину, журналистку проекта Baza Анастасию Чумакову.

Вчера, 11 июня, Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности из-за того, что правоохранители не смогли доказать его причастность к преступлению. В этот же день он вышел из-под домашнего ареста и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Напомним, журналиста задержали 6 июня, у него обнаружили наркотики. Корреспондент заявил, что вещества подбросили, и связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня Ивану Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков, следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд решил отправить журналиста под домашний арест.

Подробнее о прекращении преследования журналиста — в материале “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».

О действиях полиции во время несогласованной акции в Москве — в материале “Ъ FM”.