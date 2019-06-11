«Невосторженный образ мысли»

Во вторник защитники обвиняемых в создании экстремистского сообщества «Новое величие» подвергли критике главные пункты обвинения на очередном заседании по делу в Люблинском районном суде. По мнению адвокатов, у подсудимых Анны Павликовой, Марии Дубовик, Сергея Гаврилова, Максима Рощина, Руслан Костыленкова, Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Дмитрия Полетаева не было мотива для создания экстремистского сообщества. Защита заявляет, что в обвинении в адрес каждого из участников нет ни времени, ни места, ни события преступления.

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Перед началом заседания обвиняемая Анна Павликова, остающаяся под домашним арестом, причесывала волосы. К ее майке был прикреплен засушенный цветок, и в рядах негромко обсуждали его символизм, вспоминая картины Дюрера. Было жарко.

«Не продохнуть совсем»,— пожаловался пристав сотруднику полиции.

«Берем измором»,— откликнулся тот, и стало непонятно — кого.

Журналистов снова не пустили в зал заседаний, сославшись на его малую вместимость. Кроме участников процесса туда позволили пройти только родителям подсудимых, а журналистов пригласили в соседний зал, где была организована трансляция.

«Все готовы, все на месте?» — уточнил судья Маслов. В прошлый раз заседание было перенесено из-за неявки защитника. Теперь присутствовали все.

Сторона защиты сразу заявила ходатайство о проведении выездного заседания в более вместительном зале, чтобы соблюсти принцип гласности.

Судья отклонил ходатайство на основании того, что технически все условия для освещения суда предоставлены: «Проблема в звуке? Во мне? Я буду громко говорить»,— пообещал господин Маслов.

Адвокат заявил еще одно ходатайство — об освобождении подзащитных Костыленкова, Крюкова, Карамзина и Полетаева из клетки в зале заседания, но судья отклонил его на основании того, что подсудимые находятся под стражей и условия их пребывания определены федеральным законом. «В рабочем порядке будут предоставлены возможности для консультации»,— заверил господин Маслов.

Обвиняемый по делу движения «Новое величие» Вячеслав Крюков (слева) Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

После этого суд приступил к заслушиванию обвинения. Прокурор вменял молодым людям участие в экстремистской организации. Кроме того, по его словам, подсудимые были лицами без заработка и негативно относились ко всем органам правопорядка, а также к президенту Российской Федерации. Следуя идеологии движения «Артподготовка» (запрещенное в России движение, созданное ныне находящимся за границей политиком Вячеславом Мальцевым. Сторонники господина Мальцева заявляли, что готовятся к революции в РФ.— “Ъ”), они замышляли антиконституционный переворот.

Подсудимые создали в мессенджере Telegram чат, в котором пришли к выводу, что насильственные действия являются единственным действенным способом протеста. Затем они организовали собрание в «ресторане "Макдональдс"», где приняли решение о создании сообщества. Позже они арендовали помещение, выбрали «Верховный совет» и слоган организации: «Будущее России — сегодня». Лидером движения, по мнению следствия, был выбран некто Костюченко. Организация финансировалось членскими взносами по 500—1000 руб. с человека: при задержании участников у них было изъято 18 тыс. руб. Между членами организации были распределены функции и роли, считает обвинение, а сама организация якобы была направлена на провоцирование столкновений, проводила тренировки по метанию коктейлей Молотова и стрельбы по мишеням в виде «предполагаемых сотрудников силовых органов».

Согласно обвинительному заключению, позже организация взяла название «Новое величие» и поставила новые цели: свержение президента РФ, создание нового правительства и принятие новой Конституции.

Был запущен сайт и куплен принтер для печати агитационных листовок. Члены организации действовали на акциях «Защита троллейбусов в Москве», а также на «Марше памяти Бориса Немцова» в феврале 2018 года. Прокурор также заявил о наличии у обвиняемых карабина «Сайга» 1996 года выпуска.

Судья Маслов, как и обещал, дал подсудимым время посовещаться с защитниками, а затем перешел к вопросам в их адрес. «Анна Дмитриевна, ваше отношение к данному обвинению?» — обратился он к Анне Павликовой.

«Я себя виновной не считаю, с самого начала обвинения я слышала ложь и не понимаю, в чем конкретно меня обвиняют»,— ответила девушка.

На тот же вопрос ответила Мария Дубовик: «С обвинением не согласна, в экстремистском сообществе участия не принимала. Более того, с Конституцией я согласна, мне нравится, что на территории РФ права человека защищены. Я прошу суд разобраться в этом деле, изучать все доказательства и вынести решение в соответствии с совестью и законом». «Я услышал вас»,— ответил господин Маслов. Остальные также отвергли обвинения и заявили, что не понимают, о каких конкретно преступлениях идет речь. «Я считаю, дело сфабриковано»,— заявил Дмитрий Полетаев.

«Обвинительное заключение с самых первых слов содержит очевидную ложь,— заявила адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова.

— Девочка, которая в 17 лет работала ветеринарным санитаром в государственным учреждении, являлась лицом без заработка? Моей подзащитной вменяется совершение действий, которые она не совершала».

«В отношении данного обвинения есть один важный момент: следствие доказывало экстремизм, а надо было доказывать преступление экстремистского характера. Это абсолютно разные вещи. В экстремизме важен мотив. А мотивы в обвинении не указаны,— объяснил представитель защиты.— Вот эти молодые люди, которых следователь по забывчивости, очевидно, называет экстремистским сообществом, совершали преступление экстремистского характера путем участия в согласованных митингах, путем распространения информации. Фактически их обвиняют в том, что они осуществляли свои конституционные права на свободу собраний — это статья 31 Конституции. 29-я статья говорит о недопустимости цензуры. По ней никто не может быть наказан за взгляды. Фактически их наказывают за критическое отношение к власти, за невосторженный образ мысли».

Слева направо: обвиняемые по делу движения «Новое величие» Руслан Костыленков, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев и Вячеслав Крюков Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«С момента возбуждения мы ждали конкретных обвинений каждому нашему подзащитному: время, действие, событие,— заявил адвокат Александр Губашко.— Этого не произошло. У наших подзащитных никакого умысла нет. Наши подзащитные — это дети, а вы обвиняете их в экстремизме».

Следующее заседание по делу состоится в 14:00 18 июня.

Напомним, в марте 2018 были задержаны десять активистов, которые обвиняются в создании экстремистского сообщества «Новое величие» с целью свержения конституционного строя. Шестеро из них, в том числе на тот момент 17-летняя Анна Павликова и 19- летняя Мария Дубовик, обвиняются в создании экстремистского сообщества.

Сторона защиты настаивает, что устав экстремистского сообщества был написан сотрудником спецслужб Русланом Д., который подтолкнул подсудимых к созданию организации.

Его полное имя не разглашается. Двое из задержанных пошли на сделку со следствием, признали вину и заключили досудебные соглашения. Павел Ребровский получил два года и шесть месяцев колонии общего режима, а Рустам Рустамов — полтора года колонии условно. После того как суд дважды продлил пребывание в СИЗО Анне Павликовой и Марии Дубовик, у которых к тому моменту начались проблемы со здоровьем, в Москве прошла протестная акция «Марш матерей», которая собрала около тысячи участников. После этого суд перевел девушек под домашний арест. Другие обвиняемые по ст. 282 до сих пор находятся в СИЗО.

Дмитрий Кальченко