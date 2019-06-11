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Слева направо: обвиняемые по делу движения «Новое величие» Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков и Петр Карамзин

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

«Невосторженный образ мысли»

Адвокаты «Нового величия» ответили обвинению

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Во вторник защитники обвиняемых в создании экстремистского сообщества «Новое величие» подвергли критике главные пункты обвинения на очередном заседании по делу в Люблинском районном суде. По мнению адвокатов, у подсудимых Анны Павликовой, Марии Дубовик, Сергея Гаврилова, Максима Рощина, Руслан Костыленкова, Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Дмитрия Полетаева не было мотива для создания экстремистского сообщества. Защита заявляет, что в обвинении в адрес каждого из участников нет ни времени, ни места, ни события преступления.


Перед началом заседания обвиняемая Анна Павликова, остающаяся под домашним арестом, причесывала волосы. К ее майке был прикреплен засушенный цветок, и в рядах негромко обсуждали его символизм, вспоминая картины Дюрера. Было жарко.

«Не продохнуть совсем»,— пожаловался пристав сотруднику полиции.

«Берем измором»,— откликнулся тот, и стало непонятно — кого.

Журналистов снова не пустили в зал заседаний, сославшись на его малую вместимость. Кроме участников процесса туда позволили пройти только родителям подсудимых, а журналистов пригласили в соседний зал, где была организована трансляция.

«Все готовы, все на месте?» — уточнил судья Маслов. В прошлый раз заседание было перенесено из-за неявки защитника. Теперь присутствовали все.

Сторона защиты сразу заявила ходатайство о проведении выездного заседания в более вместительном зале, чтобы соблюсти принцип гласности.

Судья отклонил ходатайство на основании того, что технически все условия для освещения суда предоставлены: «Проблема в звуке? Во мне? Я буду громко говорить»,— пообещал господин Маслов.

Адвокат заявил еще одно ходатайство — об освобождении подзащитных Костыленкова, Крюкова, Карамзина и Полетаева из клетки в зале заседания, но судья отклонил его на основании того, что подсудимые находятся под стражей и условия их пребывания определены федеральным законом. «В рабочем порядке будут предоставлены возможности для консультации»,— заверил господин Маслов.

Обвиняемый по делу движения «Новое величие» Вячеслав Крюков (слева)

Обвиняемый по делу движения «Новое величие» Вячеслав Крюков (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

После этого суд приступил к заслушиванию обвинения. Прокурор вменял молодым людям участие в экстремистской организации. Кроме того, по его словам, подсудимые были лицами без заработка и негативно относились ко всем органам правопорядка, а также к президенту Российской Федерации. Следуя идеологии движения «Артподготовка» (запрещенное в России движение, созданное ныне находящимся за границей политиком Вячеславом Мальцевым. Сторонники господина Мальцева заявляли, что готовятся к революции в РФ.— “Ъ”), они замышляли антиконституционный переворот.

Подсудимые создали в мессенджере Telegram чат, в котором пришли к выводу, что насильственные действия являются единственным действенным способом протеста. Затем они организовали собрание в «ресторане "Макдональдс"», где приняли решение о создании сообщества. Позже они арендовали помещение, выбрали «Верховный совет» и слоган организации: «Будущее России — сегодня». Лидером движения, по мнению следствия, был выбран некто Костюченко. Организация финансировалось членскими взносами по 500—1000 руб. с человека: при задержании участников у них было изъято 18 тыс. руб. Между членами организации были распределены функции и роли, считает обвинение, а сама организация якобы была направлена на провоцирование столкновений, проводила тренировки по метанию коктейлей Молотова и стрельбы по мишеням в виде «предполагаемых сотрудников силовых органов».

Согласно обвинительному заключению, позже организация взяла название «Новое величие» и поставила новые цели: свержение президента РФ, создание нового правительства и принятие новой Конституции.

Был запущен сайт и куплен принтер для печати агитационных листовок. Члены организации действовали на акциях «Защита троллейбусов в Москве», а также на «Марше памяти Бориса Немцова» в феврале 2018 года. Прокурор также заявил о наличии у обвиняемых карабина «Сайга» 1996 года выпуска.

Судья Маслов, как и обещал, дал подсудимым время посовещаться с защитниками, а затем перешел к вопросам в их адрес. «Анна Дмитриевна, ваше отношение к данному обвинению?» — обратился он к Анне Павликовой.

«Я себя виновной не считаю, с самого начала обвинения я слышала ложь и не понимаю, в чем конкретно меня обвиняют»,— ответила девушка.

На тот же вопрос ответила Мария Дубовик: «С обвинением не согласна, в экстремистском сообществе участия не принимала. Более того, с Конституцией я согласна, мне нравится, что на территории РФ права человека защищены. Я прошу суд разобраться в этом деле, изучать все доказательства и вынести решение в соответствии с совестью и законом». «Я услышал вас»,— ответил господин Маслов. Остальные также отвергли обвинения и заявили, что не понимают, о каких конкретно преступлениях идет речь. «Я считаю, дело сфабриковано»,— заявил Дмитрий Полетаев.

«Обвинительное заключение с самых первых слов содержит очевидную ложь,— заявила адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова.



— Девочка, которая в 17 лет работала ветеринарным санитаром в государственным учреждении, являлась лицом без заработка? Моей подзащитной вменяется совершение действий, которые она не совершала».

«В отношении данного обвинения есть один важный момент: следствие доказывало экстремизм, а надо было доказывать преступление экстремистского характера. Это абсолютно разные вещи. В экстремизме важен мотив. А мотивы в обвинении не указаны,— объяснил представитель защиты.— Вот эти молодые люди, которых следователь по забывчивости, очевидно, называет экстремистским сообществом, совершали преступление экстремистского характера путем участия в согласованных митингах, путем распространения информации. Фактически их обвиняют в том, что они осуществляли свои конституционные права на свободу собраний — это статья 31 Конституции. 29-я статья говорит о недопустимости цензуры. По ней никто не может быть наказан за взгляды. Фактически их наказывают за критическое отношение к власти, за невосторженный образ мысли».

Слева направо: обвиняемые по делу движения «Новое величие» Руслан Костыленков, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев и Вячеслав Крюков

Слева направо: обвиняемые по делу движения «Новое величие» Руслан Костыленков, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев и Вячеслав Крюков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«С момента возбуждения мы ждали конкретных обвинений каждому нашему подзащитному: время, действие, событие,— заявил адвокат Александр Губашко.— Этого не произошло. У наших подзащитных никакого умысла нет. Наши подзащитные — это дети, а вы обвиняете их в экстремизме».

Следующее заседание по делу состоится в 14:00 18 июня.

Напомним, в марте 2018 были задержаны десять активистов, которые обвиняются в создании экстремистского сообщества «Новое величие» с целью свержения конституционного строя. Шестеро из них, в том числе на тот момент 17-летняя Анна Павликова и 19- летняя Мария Дубовик, обвиняются в создании экстремистского сообщества.

Сторона защиты настаивает, что устав экстремистского сообщества был написан сотрудником спецслужб Русланом Д., который подтолкнул подсудимых к созданию организации.

Его полное имя не разглашается. Двое из задержанных пошли на сделку со следствием, признали вину и заключили досудебные соглашения. Павел Ребровский получил два года и шесть месяцев колонии общего режима, а Рустам Рустамов — полтора года колонии условно. После того как суд дважды продлил пребывание в СИЗО Анне Павликовой и Марии Дубовик, у которых к тому моменту начались проблемы со здоровьем, в Москве прошла протестная акция «Марш матерей», которая собрала около тысячи участников. После этого суд перевел девушек под домашний арест. Другие обвиняемые по ст. 282 до сих пор находятся в СИЗО.

Дмитрий Кальченко


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