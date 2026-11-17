Для достижения цели в НАТО рассматривают создание новой структуры — Организации Индо-Тихоокеанского договора, заявил господин Лавров. «Мы на это обратили внимание, предостерегли от того, чтобы увлекаться дроблением создававшейся долгие десятилетия работающей, инклюзивной, консенсусной архитектуры. Не думаю, что подобные процессы удастся остановить»,— сказал российский министр по итогам Восточноазиатского саммита (цитата по «РИА Новости»).