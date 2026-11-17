Лавров назвал целью НАТО ослабление влияния Китая
Страны НАТО активно осваивают Азиатско-Тихоокеанский регион, считает глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, цель альянса — ослабление влияния Китая в регионе.
Для достижения цели в НАТО рассматривают создание новой структуры — Организации Индо-Тихоокеанского договора, заявил господин Лавров. «Мы на это обратили внимание, предостерегли от того, чтобы увлекаться дроблением создававшейся долгие десятилетия работающей, инклюзивной, консенсусной архитектуры. Не думаю, что подобные процессы удастся остановить»,— сказал российский министр по итогам Восточноазиатского саммита (цитата по «РИА Новости»).
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в мае сказал, что Токио и Вашингтон обсуждают проект создания по образцу HATO Организации Индо-Тихоокеанского договора «с коллективными обязательствами в области обороны». В Пентагоне в этом году признали, что США впервые в своей истории столкнулись с необходимостью сдерживания двух равных им ядерных держав — России и Китая.