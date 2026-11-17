Задержавшиеся поезда из Москвы (№ 92/91) и Адлера (№ 315/316) в Керчь уже отправлены. Еще два поезда из Санкт-Петербурга (№ 007/008) и Москвы (№ 27/28) до Керчи планируется отправить в ближайшее время. Поезда из Керчи 17 ноября, планируется отправить по расписанию, указано в сообщении.