Движение поездов по Крымскому мосту возобновили по одному пути
Железнодорожное движение по Крымскому мосту после ударов ВСУ открыто только по одному пути, сообщила пресс-служба Министерства транспорта. Второй путь продолжают восстанавливать.
Задержавшиеся поезда из Москвы (№ 92/91) и Адлера (№ 315/316) в Керчь уже отправлены. Еще два поезда из Санкт-Петербурга (№ 007/008) и Москвы (№ 27/28) до Керчи планируется отправить в ближайшее время. Поезда из Керчи 17 ноября, планируется отправить по расписанию, указано в сообщении.
Автобусы из Севастополя, Симферополя, Владиславовки и станции Семь Колодезей до Керчи сегодня планируется отправить по расписанию. Ведомство заверило, что пассажиры, чьи рейсы из-за атак на мост идут с опозданием, получают питание и необходимые услуги.