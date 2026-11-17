Госдума разрешила регистрировать участки над подземными гаражами
Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Земельный кодекс и федеральный закон «О гаражных объединениях», позволяющие гражданам регистрировать на себя участки над подземными гаражами. Документ разработало правительство России во исполнение постановления Конституционного суда (КС) от 11 июня 2024 года.
Судебная инстанция рассматривала жалобу жителя Абакана Игоря Ермака, который в 2020 году купил подземный гараж и собирался оформить участок на себя. Городская администрация и суды отказали гражданину. Они объяснили, что регистрировать можно только здания и сооружения, расположенные на земле. КС указал на пробел в законодательстве и поручил внести поправки. С момента публикации постановления суда собственники подземных гаражей получили право требовать заключения договора аренды на участок над гаражом.
Правительство подготовило необходимый законопроект в конце 2024 года. Вводятся новые понятия: «наземные гаражи», «подземные гаражи» и «подземные гаражные комплексы». Устанавливаются правила предоставления участков над гаражом собственникам или правообладателям. Закрепляется право собственника подземного гаража потребовать остановить работы, которые ведутся на участке над строением и угрожают его разрушению.
В сентябре 2026 года Госдума продлила до 2031 года программу «гаражной амнистии», позволяющую в упрощенном порядке оформить капитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, а также землю над ними. Речь идет об одноэтажных объектах без жилых помещений, в том числе расположенных в гаражных кооперативах. По данным Росреестра, с 2021 года по «гаражной амнистии» оформлено 913 тыс. участков и боксов, к 2030 году, как ожидается, легализуют еще 500 тыс. гаражей. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предложила больше не продлевать программу.