Судебная инстанция рассматривала жалобу жителя Абакана Игоря Ермака, который в 2020 году купил подземный гараж и собирался оформить участок на себя. Городская администрация и суды отказали гражданину. Они объяснили, что регистрировать можно только здания и сооружения, расположенные на земле. КС указал на пробел в законодательстве и поручил внести поправки. С момента публикации постановления суда собственники подземных гаражей получили право требовать заключения договора аренды на участок над гаражом.