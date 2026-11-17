Суд арестовал обвиняемую в покушении на Сергея Заворотного
Чертановский суд Москвы арестовал Елизавету Кириченко — 21-летнюю обвиняемую в покушении на убийство журналиста Сергея Заворотного. Арест продлится до 13 января 2027 года, передает ТАСС.
Девушке предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору (ч. 3, ст. 30, п.п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выявляют других соучастников.
Автомобиль Сергея Заворотного подорвали 13 ноября — к машине было прикреплено взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно. Сергея Заворотного госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи провели ему четыре операции, а затем подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.
Елизавету Кириченко задержали 16 ноября. Она признала вину. На допросе она сказала, что в июле ей позвонил неизвестный и представился сотрудником силовых структур. Он заявил, что на девушку якобы оформлено множество иностранных счетов, через которые переводятся деньги на финансирование украинских вооруженных формирований. Она продолжила общаться с кураторами, чтобы заблокировать счета. Для этого ее попросили установить взрывное устройство в автомобиле Сергея Заворотного. По ее словам, она думала, что это GPS-трекер.
Сергей Заворотный — директор Центра информационных технологий Приморского ГАТУ, журналист-международник. Работал пресс-секретарем и помощником бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, после 2014 года оба проживают в России.