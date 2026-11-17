Елизавету Кириченко задержали 16 ноября. Она признала вину. На допросе она сказала, что в июле ей позвонил неизвестный и представился сотрудником силовых структур. Он заявил, что на девушку якобы оформлено множество иностранных счетов, через которые переводятся деньги на финансирование украинских вооруженных формирований. Она продолжила общаться с кураторами, чтобы заблокировать счета. Для этого ее попросили установить взрывное устройство в автомобиле Сергея Заворотного. По ее словам, она думала, что это GPS-трекер.