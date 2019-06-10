Следов наркотиков в биологическом материале Голунова не обнаружено

Тест журналиста «Медузы» Ивана Голунова на наркотики оказался отрицательным. «На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены»,— сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели».

По словам врача, подобные исследования делятся на два вида — предварительные исследования (экспресс-тесты) и лабораторные. «Если предварительный анализ что-то показывает, дальше этот материал отправляется в химико-токсикологическую лабораторию, где уже на больших аппаратах проводится или газовая, или жидкостная хроматография»,— добавил господин Брюн.

Ранее, в воскресенье, 9 июня, в передаче «Дежурная часть» по «России 24» вышел сюжет, в котором говорилось, что в момент задержания Иван Голунов был в состоянии опьянения. В качестве доказательства авторы сюжета показали справку, в которой было написано: «По результатам освидетельствования клинические признаки, позволяющие предположить наличие опьянения, не обнаружены». Частица «не» была написана ручкой. Позже канал показал исправленную версию сюжета: корреспондент сообщал, что об опьянении господина Голунова в момент задержания сообщили съемочной группе полицейские.

Журналист Иван Голунов был задержан днем 6 июня. Полиция утверждала, что обнаружила у него наркотики — в рюкзаке и позже в квартире во время обыска. Господину Голунову было предъявлено обвинение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ), он находится под домашним арестом. Журналист связывает уголовное преследование с его расследованием о том, как устроен ритуальный бизнес.

О том, как журналисту Ивану Голунову выбирали меру пресечения, — в публикации “Ъ”.