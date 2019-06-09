«Россия 24» в качестве доказательства опьянения Голунова показала опровергающий это документ

Телеканал «России 24» показал сюжет о журналисте «Медузы» Иване Голунове, в котором говорилось, что в момент задержания он был в состоянии опьянения. В качестве доказательства авторы сюжета показали справку, где утверждалось обратное.

В документе, на который ссылается «Россия 24», говорилось «по результатам освидетельствования клинические признаки, позволяющие предположить наличие опьянения, не обнаружены». Частица «не» была написана ручкой.

Скриншот сюжета «России-24»

Однако авторы сюжета сообщили, что следствию предстоит разобраться в том, какого рода это было опьянение: наркотическое или алкогольное. Сам журналист утверждает, что не употребляет ни алкоголь, ни наркотики.

Авторы также взяли интервью у начальника подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу столицы, чьи имя и лицо не были показаны. Именно он, как говорится в сюжете, «руководил спецоперацией по задержанию» корреспондента «Медузы». В частности, представитель полиции заявил, что господин Голунов находился «в разработке» с начала марта.

По версии полицейского, журналист часто летает в Латвию, откуда наркотики могли быть ввезены в Россию. Сбыт незаконных веществ осуществлялся в ночных клубах Москвы, добавил он.

Видео доступно на сайте телеканала, а в самой заметке исчезла фраза об опьянении. Главный редактор канала Евгений Бекасов в разговоре с «Говорит Москва» пообещал исправить ложную информацию об уголовном деле. «В 17:20 будет новый выпуск "Дежурной части". Там они будут выдавать измененную версию в соответствии с тем текстом, который в справке»,— сказал главный редактор. На вопрос о наказании журналистов за фактическую ошибку господин Бекасов не ответил.

Журналист отдела расследований «Медузы» Иван Голунов был задержан днем 6 июня, полиция утверждала, что обнаружила у него наркотики — в рюкзаке и позже в квартире во время обыска. Господину Голунову было предъявлено обвинение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). Журналист утверждает, что наркотики ему подкинули, а дело связано с одним из расследований, которыми он занимался. Поздно вечером 8 июля господина Голунова доставили в суд, где избрали меру пресечения — домашний арест.

Адвокат журналиста Ольга Динзе подала в СКР заявление с просьбой проверить действия полицейских при задержании журналиста. Также уже проходит проверка из-за публикации фотографий, которыми было проиллюстрировано сообщение о задержании журналиста.

О том, как журналист Иван Голунов был отправлен под домашний арест,— в публикации “Ъ”.