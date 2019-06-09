«Россия 24» выпустила отредактированную версию сюжета про Голунова

Телеканал «Россия 24» показал исправленную версию сюжета о журналисте «Медузы» Иване Голунове. В ней утверждается, что об опьянении журналиста в момент задержания сообщили съемочной группе полицейские. Приписку ручкой на справке частицы «не» корреспондент телеканала назвал «не очень ясной правкой от руки».

Ранее сегодня в передаче «Дежурная часть» по «Россия 24» вышел сюжет о журналисте «Медузы», в котором говорилось, что в момент задержания он был в состоянии опьянения. В качестве доказательства авторы сюжета показали справку, в которой было написано: «по результатам освидетельствования клинические признаки, позволяющие предположить наличие опьянения, не обнаружены». Частица «не» была написана ручкой. Сам Иван Голунов говорит, что не употребляет ни алкоголь, ни наркотики.

Журналист отдела расследований «Медузы» Иван Голунов был задержан днем 6 июня, полиция утверждала, что обнаружила у него наркотики — в рюкзаке и позже в квартире во время обыска. Господину Голунову было предъявлено обвинение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). Журналист утверждает, что наркотики ему подкинули, а дело связано с одним из расследований, которыми он занимался. 8 июля господина Голунова доставили в суд, где избрали меру пресечения — домашний арест. Адвокат журналиста Ольга Динзе подала в СКР заявление с просьбой проверить действия полицейских при задержании журналиста.

О том, как журналист Иван Голунов был отправлен под домашний арест,— в публикации “Ъ”.