В Москве задержали участников пикета в поддержку журналиста Голунова

В Москве у здания Никулинского суда, где сегодня, 8 июня, должны избрать меру пресечения специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, начались пикеты в поддержку журналиста. Полиция уже задержала и увезла в ОВД Раменки троих участников пикетов, сообщает корреспондент “Ъ”.

В числе задержанных — главред «Таких дел» Анастасия Лотарева и журналист издания Сергей Карпов. Третьей стала активистка Александра Чугорина, передает «МБХ Медиа».

Перед тем, как доставить пикетчиков в ОВД, сотрудники полиции представляются и называют основание задержания — запрет пикетов на территории суда. Позднее, чтобы не нарушать запрет, пикеты начали проводить через дорогу от суда.

Сотрудники изолятора временного содержания, куда поместили Ивана Голунова, отказались принять у его родственников еду, которую они принесли ему, сообщил «Медузе» брат журналиста. По его словам, конвойный вернул все продукты, оставив только бутылку воды и пачку сигарет. Господин Голунов боится принимать пищу, которую дают в изоляторе,— он считает, что в нее могут подмешать наркотики

Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). Журналист уверен, что наркотики ему подбросили. Полиция позднее заявила, что в арендуемой им квартире нашли кокаин массой свыше 5 г.

Редакция «Медузы» считает задержание своего спецкора провокацией, связанной с его профессиональной деятельностью. 7 июня в Москве и других городах России прошли пикеты в поддержку журналиста. В столице были задержаны несколько участников пикета, позднее их отпустили.

Иван Голунов известен своими расследованиями. Среди его публикаций — расследования о злоупотреблениях в столичной мэрии. Ранее журналист работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон» и на телеканале «Дождь».

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Расследователя отправили под следствие».