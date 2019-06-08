МВД сообщило, что в квартире журналиста «Медузы» нашли более пяти граммов кокаина

Полиция сообщила, что в арендуемой спецкором «Медузы» Иваном Голуновым квартире был обнаружен кокаин массой свыше 5 г. Ранее сообщалось, что в квартире на Вешняковской улице были обнаружены весы, три пакета и сверток с неназванным порошкообразным веществом.

В пресс-релизе на сайте столичного МВД также говорится, что сообщения СМИ об избиении, препятствии сдачи смывов рук и среза ногтевых пластин, а также фальсификациях во время предварительного следствия не соответствуют действительности. «Выражаем несогласие с утверждениями отдельных представителей СМИ о намеренных фальсификациях, допущенных в ходе предварительного следствия»,— подчеркивает пресс-служба МВД.

При этом в ведомстве сказали, что сообщение о том, что все опубликованные ранее фотографии сделаны в квартире подозреваемого, были размещены по ошибке сотрудника главка. «В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый. Остальные сделаны по другим адресам»,— уточнили в МВД. Также отмечается, что «по данному факту назначена служебная проверка».

Полицейские задержали господина Голунова 6 июня в районе станции метро «Цветной бульвар». Причиной задержания стало подозрение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). Журналист заявил, что наркотики ему подбросили. Редакция «Медузы» считает задержание Ивана Голунова провокацией, связанной с его профессиональной деятельностью. В пятницу в Москве и других городах России прошли пикеты в поддержку журналиста.

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай сообщил “Ъ”, что у Ивана Голунова взяли образцы эпителия, смывы с рук, срезы ногтей и образцы волос. Экспертизы могут занять около месяца. По словам юриста, обвинение спецкору планируют предъявить завтра утром. Ночь он проведет в изоляторе временного содержания в Крылатском.

Иван Голунов известен своими расследованиями. Среди его публикаций — расследования о злоупотреблениях в столичной мэрии. Журналист работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон» и на телеканале «Дождь».

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Расследователя отправили под следствие».