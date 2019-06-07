В Москве задержали участников пикетов в поддержку Голунова

Полиция задержала участников одиночных пикетов возле здания управления МВД по Москве, проводимых в поддержку задержанного накануне журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Как передает корреспондент “Ъ” с Петровки, 38, уже задержали журналистов «Новой газеты» Павла Каныгина и Илью Азара, журналиста «Батенька, да вы трансформер» Григория Туманова, писателя Виктора Шендеровича, фотографа Викторию Ивлеву.

Спустя примерно два часа всех задержанных отпустили.

Пикеты также проходят и в других городах России.

Полицейские задержали господина Голунова 6 июня в районе станции метро «Цветной бульвар». Причиной задержания стало подозрение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). Журналист заявил, что наркотики ему подбросили.

На сайте ГУ МВД по Москве сегодня появились фотографии, которые якобы были сделаны «при обследовании жилища подозреваемого». Позже в полиции признали, что фото «нарколаборатории» были сделаны не в квартире Ивана Голунова.

Иван Голунов известен как журналист-расследователь. Среди его публикаций — расследования о злоупотреблениях в столичной мэрии. Журналист работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон» и на телеканале «Дождь».

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Расследователя отправили под следствие».