«Полицейские ограничивались тем, что просили не мешать проходу других граждан» Корреспондент “Ъ FM” — об акции в поддержку Ивана Голунова

Журналистов, задержанных на пикетах в поддержку журналиста издания «Медуза», отпустили из полиции. Серия одиночных акций в поддержку Ивана Голунова прошла у здания столичного главка МВД на Петровке, 38. Ранее очевидцы сообщали о 15 задержанных. Утром 7 июня на журналиста-расследователя «Медузы» Ивана Голунова завели уголовное дело: его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. При этом репортер известен расследованиями о коррупции. Корреспондент «Коммерсантъ FM» Петр Пархоменко рассказал подробности происходящего у столичного главка МВД.

— Задержания журналистов, судя по всему, прекратились одновременно с моментом, когда 15 представителей СМИ, доставленных в отделение ранее, были отпущены без составления протоколов. По словам некоторых из них, в ОВД старшему по званию просто пришел приказ всех отпустить и не способствовать росту резонанса вокруг происходящих событий.

По моим наблюдениям, полицейские ограничивались тем, что просили не мешать проходу других граждан. Надо сказать, что за примерно час или полтора количество людей, которые находятся у здания ГУВД на Петровке, удвоилось или, возможно, даже утроилось. По моим ощущениям, здесь находились человек 150 или 200.

Сама же акция выглядела следующим образом: пикетчик разворачивал свой плакат, через 10-15 минут его скручивал, и его место занимал другой человек. Так вот очередь из желающих поучаствовать в таком протесте растянулась метров, наверное, на 20-25. Что касается содержания плакатов, то на многих упоминался сам Иван Голунов, на некоторых, например, было написано «Прекратите подбрасывать наркотики».

В основном собравшиеся на Петровке, 38,— это коллеги Ивана Голунова, журналисты, многие из них, как и я, например, приехал сюда по работе, кто-то — в свой выходной. Но все происходило достаточно спокойно, за исключением инцидента, когда полицейские с помощью рулетки померили расстояние между двумя одиночными пикетчиками — оно оказалось меньше 50 м — и одного из активистов начали задерживать.

Поднялся шум, и в итоге полицейские вняли словам собравшихся о том, что все-таки задача правоохранителей — не допускать нарушения закона, а не задерживать сразу же граждан.

То есть людям в форме предложили отметить необходимое расстояние, на котором могут и имеют право находиться пикетчики, а не стараться тут же применить силу.

Стоит сказать, что возле здания Петровки, 38 в принципе много полицейских, и много их здесь всегда. Кроме того, я видел несколько обычных автозаков и большой грузовик «Урал» на огромных колесах, скажем так, из новой техники, полученной Росгвардией. Достаточно много полицейских на самом «пятачке», но из спецобмундирования при них только мегафоны. То есть сотрудников в специальном снаряжении, которое используются при борьбе с массовыми беспорядками, я здесь не наблюдал.

Что касается официальной реакции правоохранительных органов, то коллеги мне рассказали, что в какой-то момент здесь появился представитель ГУВД господин Титов, который пообещал, скажем так, лояльно относиться к происходящему, но попросил пикетчиков тоже не мешать другим гражданам, не выходить на проезжую часть, не блокировать вход на территорию ГУВД и так далее.