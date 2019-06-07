Собянин попросил начальника полиции Москвы взять под личный контроль дело журналиста «Медузы»

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову с просьбой взять под личный контроль расследование уголовного дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Господин Собянин просит полицию «максимально объективно разобраться», рассказала The Bell пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.

Полицейские задержали господина Голунова 6 июня в районе станции метро «Цветной бульвар». Причиной задержания стало подозрение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).

Как утверждает ГУ МВД, у журналиста при личном досмотре обнаружили пять свертков, в которых содержалось, по данным экспертизы, около 4 г метилэфедрона, дома у задержанного нашли еще три пакета и сверток с неназванным порошкообразным веществом, а также весы. Также на сайте ГУ МВД выложены девять фотографий, на которых изображены нарколаборатория и изъятые якобы дома у Ивана Голунова вещи.

Сам журналист заявил, что наркотики ему подбросили. Знакомые журналиста утверждают, что эти фотографии сделаны не в доме Ивана Голунова.

В заявлении «Медузы» говорится, что господина Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности.