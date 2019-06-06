«Газпром нефть» позвала Shell на Ямал

«Газпром нефть» договорилась с Shell о создании совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений на Ямале. В периметр СП войдут пять участков — Меретояхинский, Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка — с общим объемом геологических запасов 1,1 млрд тонн нефти. Shell получит в СП 50%, сумма инвестиций не раскрывается.

«Газпром нефть» продала Shell 50% в «Меретояханефтегазе» (владеет лицензией на Меретояхинское месторождение). Соответствующее соглашение о создании СП компании подписали в рамках ПМЭФ. К моменту закрытия сделки в портфель активов совместного предприятия также войдут лицензии на несколько участков разной степени освоения: Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в ЯНАО.

Геологические запасы месторождений, которые войдут в периметр «Меретояханефтегаза», составляют около 1,1 млрд тонн нефти. Сумма сделки не раскрывается.

Закрытие сделки планируется в конце 2019 — начале 2020 года после получения необходимых корпоративных и регуляторных одобрений и выполнения отлагательных условий, сообщила компания. Управление компанией будет осуществляться на паритетных началах.

«Газпром нефть» уже участвует с Shell в паритетном СП «Салым Петролеум». Пик годовой добычи СПД 8,4 млн тонн нефти был преодолен в 2011 году, с тех пор компания удерживает производство на уровне около 6 млн тонн (добыча в 2018 году, по данным ЦДУ ТЭК,— 6,14 млн тонн). Сейчас СПД работает над повышением нефтеотдачи пластов своих зрелых активов, применяя с 2016 года технологию химического заводнения, а также над разработкой новых участков.

Дмитрий Козлов, Санкт-Петербург