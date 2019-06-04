Лавров усомнился в компетентности советников Трампа

Президента США Дональда Трампа ввели в заблуждение относительно того, что Москва сообщила Вашингтону о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. «Откуда взялась информация, что мы доложили американцам о том, что мы оттуда выводим наших специалистов,— я даже представить не могу. Но это вызывает у меня вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США»,— сказал министр (цитата по РБК).

Напомним, 2 июня газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник, близкий к российскому Министерству обороны, сообщила, что госкорпорация «Ростех» сократила свой штат сотрудников, находящихся в Венесуэле, с тысячи человек до нескольких десятков. Позднее «Ростех» опроверг информацию о сокращении штата. В госкорпорации заявили, что состав представительства корпорации в Венесуэле остается неизменным много лет, а цифры, приведенные WSJ, преувеличены в десятки раз.

Позднее президент США Дональд Трамп в Twitter сообщил: «Россия проинформировала нас, что вывела большую часть своих людей из Венесуэлы». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что со стороны России уведомлений о выводе своих технических специалистов из Венесуэлы не направлялось. Возможно, предположил господин Песков, Дональд Трамп в своем сообщении в Twitter имел в виду сведения из WSJ.

Сергей Лавров заявил, что для него «очевиден» ответ на вопрос, является ли заявление господина Трампа фейком. «Мы никого не уведомляли. Он, видимо, прочел статью в The Wall Street Journal, которая уже была прокомментирована и "Ростехом", и нашим министерством. В ней говорилось о каких-то тысячах российских специалистов, которых теперь оттуда убрали. Я удивился, когда прочел»,— сказал он.

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По словам господина Лаврова, Россия никогда не скрывала, что в Венесуэле работают российские эксперты, которые обслуживают технику, поставленную туда много лет назад. В последний раз на очередные регламентные работы в Венесуэле вылетели 95 российских экспертов, рассказал министр иностранных дел.

В конце марта СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу самолетов с 99 российскими военными. Кадровые ли это военные, или наемники частных военных компаний, не уточнялось. По данным Reuters, еще в январе в Венесуэлу прибыли бойцы «ЧВК Вагнера» для защиты господина Мадуро.

О производстве российских автоматов в Венесуэле читайте в публикации “Ъ” «Концерн "Калашников" встал на путь локализации».