Трамп: Россия сообщила о выводе большинства «своих людей» из Венесуэлы

«Россия проинформировала нас, что вывела большую часть своих людей из Венесуэлы»,— говорится в сообщении президента США Дональда Трампа в Twitter. Как именно Россия «проинформировала» администрацию Белого дома и о каких людях идет речь, американский президент уточнять не стал.

2 июня газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник, близкий к российскому Министерству обороны, сообщила, что госкорпорация «Ростех» сократила свой штат сотрудников, находящихся в Венесуэле, с тысячи человек до нескольких десятков. По информации американского издания, такое резкое сокращение связано с недостатком новых контрактов и отсутствием достаточного количества денег у венесуэльского президента Николаса Мадуро на дальнейшую оплату работ компании.

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Позднее «Ростех» опроверг информацию о сокращении штата. В госкорпорации заявили, что состав представительства корпорации в Венесуэле остается неизменным много лет, а цифры, приведенные WSJ, преувеличены в десятки раз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о «выводе части людей из Венесуэлы» заявил, что «это не вопрос Кремля и тем более информацию уже опровергли». Посол России в Венесуэле Владимир Заемский также выступил с заявлением, что «ни о каких сокращениях речи нет».

О ситуации в Венесуэле читайте в публикации “Ъ” «Венесуэльская оппозиция ждет помощи с севера».