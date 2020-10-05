Подробно Тема (обновлено: 16.01.2021)

Основательница сетевого издания «Коза Пресс» Ирина Славина совершила самоубийство 2 октября. Она оставила в Facebook запись «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию» и подожгла себя перед зданием областного управления МВД. Накануне самоубийства у Ирины Славиной прошел обыск. Нижегородский губернатор пообещал добиться контроля расследования гибели Ирины Славиной на самом высоком уровне. Правозащитники начали «общественное расследование» ее смерти. Последние новости и все самое важное о самосожжении Ирины Славиной — в теме “Ъ”.