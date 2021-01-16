Сотрудник ФБК арестован за твиты

Видеооператору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Павлу Зеленскому предъявлено обвинение в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) за два поста в Twitter. Он написал их после того, как в октябре прошлого года нижегородская журналистка Ирина Славина совершила акт самосожжения у здания МВД в Нижнем Новгороде. Адвокат семьи погибшей журналистки Александр Караваев не исключает, что за обвинением Павла Зеленского могут последовать и другие дела за «эмоциональные комментарии» на гибель госпожи Славиной.

В пятницу утром стало известно, что в квартире видеооператора ФБК (организация признана иноагентом.— “Ъ”) Павла Зеленского в Москве прошел обыск, а сам он доставлен в СКР для допроса. Об этом сообщал, в частности, глава международной группы «Агора» Павел Чиков. Он же разместил ссылку на два твита, из-за которых, по его словам, возбуждено уголовное дело. В первом сотрудник ФБК просит прощения у главного редактора сетевого издания Koza.press Ирины Славиной, которая совершила самосожжение в октябре прошлого года, и заключает: «Давайте *** (бить.— “Ъ”) эту недовласть». Во втором твите он разрешает «считать призывом» данное сообщение, резюмируя, что его адресаты «ублюдки недостойные жизни».

Также господин Чиков опубликовал постановление о возбуждении уголовного дела против Павла Зеленского, датированное 28 декабря прошлого года. Из документа следует, что Павел Зеленский написал твиты, «негативно относясь к существующему конституционному строю» РФ и «имея преступный умысел» на побуждение пользователей интернета «к насильственному изменению основ конституционного строя». Там же упоминается о заключении экспертно-криминалистического центра МВД России, сделанном 27 ноября прошлого года. В нем говорится, что текст твитов господина Зеленского содержит «побуждения к аудитории начать бороться». В постановлении также говорится, что отметку «нравится» сообщениям Павла Зеленского «поставили свыше 900 человек», а 190 «процитировали».

Около 13:00 в пятницу адвокат Павла Зеленского Мансур Гильманов подтвердил “Ъ”, что его доверитель находится в Следственном комитете, однако отказался сообщить подробности, так как «только что дал подписку» о неразглашении. Позже Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании для Павла Зеленского меры пресечения о содержании под стражей (до 28 февраля).

Отметим, твиты господина Зеленского размещены в сети 2 октября 2020 года, в день гибели в Нижнем Новгороде главреда местного издания Koza.press Ирины Славиной. Перед смертью она оставила сообщение в Facebook «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». СКР дважды отказывал в возбуждении дела по факту гибели госпожи Славиной, в то время как ее муж, дети, коллеги и знакомые, а также политики и правозащитники указывали, что на трагический шаг погибшую толкнули правоохранители — последние три года журналистка несколько раз была оштрафована за публикации. Накануне самоубийства в ее квартире прошел обыск. СКР по Нижегородской области позже объявил, что Ирина Славина покончила с собой по собственной воле «в форме протеста на фоне идеи борьбы с действующей властью» при отсутствии какого-либо воздействия или давления на нее со стороны «третьих лиц».

13 января стало известно, что СКР начал третью проверку по факту гибели Ирины Славиной. Адвокат семьи погибшей Александр Караваев в пятницу пояснил “Ъ”, что материалы первых проверок после обсуждения трагедии членами СПЧ и президентом (состоялось 10 декабря) «были переданы в центральный СКР в Москву»: «Предполагаю, что обсуждение гибели Ирины президентом и правозащитниками связано с началом новой проверки, однако ни защита, ни семья еще не получили соответствующего постановления о ее проведении».

Господин Караваев не исключил, что уголовное дело Павла Зеленского об экстремизме после высказываний о трагедии в Нижнем Новгороде и отношении к власти может стать началом серии подобных уголовных дел после сообщений о смерти Ирины Славиной: «Дело Павла первое в этом смысле, хотя многие тогда очень эмоционально отреагировали на гибель Ирины, в том числе в сообщениях в соцсетях».

Мария Старикова