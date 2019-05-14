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Уфа. Башкортостан
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17:24
Кремль считает необходимым проверить действия полиции на марше в поддержку Голунова
18:51
ВС Башкирии подтвердил ответственность УГОК за загрязнения в Сибае
17:19
Крупнейший башкирский застройщик сменил управляющего
16:38
Еще две партии выдвинули кандидатов на выборы главы Башкирии
15:40
Мэрия Уфы аннулировала конкурсы на четыре автобусных маршрута
10:52
Контракт на охрану объектов уфимской психбольницы получила компания «Страж»
10:04
«Башнефть» направит на дивиденды около 28% чистой прибыли за 2018 год
12/06
В Уфе проходят одиночные пикеты в знак солидарности с Иваном Голуновым и против произвола в полиции
12/06
КПРФ выдвинула на выборы главы Башкирии Юнира Кутлугужина
12/06
В Уфе в дни международной встречи спецслужб запретили полеты беспилотников
12/06
Барельефы и майолики на здании уфимского цирка взяты на госохрану
11/06
Дело о насилии в отделе полиции №7 Уфы передается в суд
11/06
Установка веб-камер на участках в Башкирии обойдется в 41 млн рублей
11/06
Объем господдержки частных школ и детсадов в Башкирии составил 140 млн рублей
11/06
Уфимец, расстрелявший «Ладу Приора» на Южном автовокзале, взят под стражу
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(обновлено: 13.06.2019)
ВТБ. Пресс-релизы
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ВТБ Лизинг вошел в состав Объединенной лизинговой ассоциации
ВТБ рефинансирует ипотечные кредиты под 5%
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ВТБ Пенсионный фонд начинает оформление договоров НПО в офисах банка ВТБ
Портфель ипотеки ВТБ в Башкирии превысил 27 млрд рублей
ВТБ открыл эскроу-счета на 2 млрд рублей
ВТБ предлагает сниженную ставку по ипотеке для квартир от 100 кв. м
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12 июня отмечается День России. Символы страны в неформальной обстановке
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25 мая 2019 г. // Бизнес-центр «Книжка»
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Читайте «Коммерсантъ в Башкортостане» на страницах…
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия