ВТБ и ЦИАН начали прием онлайн-заявок на ипотечные кредиты

Банк ВТБ и сервис для покупателей и арендодателей жилья ЦИАН запустили дистанционную подачу заявок на ипотечные кредиты для пользователей сервиса «ЦИАН.Ипотека». Предварительное решение банка по кредиту предоставляется клиенту в течение двух минут.

Новый сервис позволяет направить единую анкету в несколько банков и выбрать лучшее предложение в режиме онлайн. Для этого нужно заполнить свои данные на сайте www.cian.ru/cf/anketa/. Процесс займет не более десяти минут.

Заявку можно отправить в любое время суток, независимо от местонахождения пользователя. После чего ВТБ в течение двух минут предоставит ответ и предложит персональные условия по кредиту: предварительно одобренную сумму, размер ежемесячного платежа и процентную ставку. В случае положительного решения с клиентом свяжется специалист, чтобы предоставить подробную информацию и определить дальнейший порядок действий. Для завершения сделки достаточно посетить один из удобных офисов ВТБ.

На первом этапе заявки оформляются с целью приобретения объекта недвижимости в Санкт-Петербурге. В дальнейшем география будет расширена на все регионы России.

Сервис реализован по технологии API, которая обеспечивает эффективное взаимодействие ИТ-систем партнеров по стандартизированным программным интерфейсам. Пользователям доступны все основные ипотечные программы ВТБ: кредиты на строящееся и вторичное жилье, акции «Больше метров – меньше ставка» и «Победа над формальностями», а также ипотека с государственной поддержкой.

«Сегодня основной тренд на рынке – цифровизация. Уже четверть ипотечных заявок поступает к нам через сайт ВТБ, наши клиенты активно используют сервис электронных закладных. Кроме того, банк запустил VR-ипотеку, с помощью которой покупатель сможет удаленно через очки виртуальной реальности посмотреть квартиру в жилом комплексе у одного из наших аккредитованных застройщиков. Интеграция в ЦИАН позволяет предоставить клиентам еще один простой и удобный способ получения предварительного решения по займу. Аудитория ЦИАН постоянно растет, и мы рассчитываем на высокую востребованность совместно разработанного сервиса», прокомментировал Андрей Осипов, старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов.

«ВТБ совместно с ЦИАН запустили сложные проекты: онлайн-расчет ставки и лимита в режиме онлайн, взаимодействие по API. Это требует с двух сторон гибкого подхода в управлении продуктом и разработке программного обеспечения и качественного партнерского диалога. Чем больше конкуренции, тем лучше будет потребителю финансовых услуг. Уверен, наша аудитория оценит и проголосует выбором в пользу продуктов ВТБ. Планируем и дальше развивать сервис «ЦИАН.Ипотека» вокруг ценностей клиента, которые не изменятся в течение следующих десяти лет: широкий выбор банков и программ, низкие цены, экономия времени и возможность сравнить предложения банков», - говорит директор бизнес-юнита "ЦИАН.Финансы" Дмитрий Камалдынов.