Кредитный портфель ВТБ в Башкортостане превысил 80 млрд рублей

Совокупный кредитный портфель банка ВТБ в Башкирии по итогам первого квартала 2019 года вырос на 12% и достиг 80,7 млрд рублей. Наибольшую динамику показал сегмент корпоративных клиентов: по итогам трех месяцев объем портфеля вырос почти на четверть – до 29,3 млрд рублей. Портфель привлеченных средств частных и корпоративных клиентов республики за отчетный период превысил 47 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель с начала года вырос на 7% и составил 51,4 млрд рублей. Продажи кредитов физлицам в январе-марте текущего года составили 7,5 млрд рублей, что на 50% больше, чем за первый квартал прошлого года. За отчетный период банк предоставил населению около 5,8 тысячи кредитов наличным на сумму 3,5 млрд рублей, рост на 41%. Портфель в данном сегменте с начала года вырос на 7%, до 19,4 млрд рублей. На приобретение жилья ВТБ выдал почти 2 тысячи займов на 3,6 млрд рублей, увеличив показатель за аналогичный период прошлого года на 80%. Портфель ипотеки превысил 27 млрд рублей, увеличившись за три месяца на 8%.

Объем средств на счетах и депозитах населения вырос за первый квартал на 4% - до 27 млрд рублей. Всего за январь-март текущего года жители республики оформили в банке вкладов на сумму 1,7 млрд рублей. Это на 40% больше, чем в прошлом году.

Комментируя итоги работы, руководитель ВТБ в Башкирии Ирек Мухаметдинов отметил: «Сегодня продукты и услуги банка в республике достаточно востребованы как со стороны населения, так и корпоративных клиентов. Для нас важно, что большинство из них выбирают ВТБ как надежного финансового партнера, высоко оценивая также его технологичность, удобство и качество сервиса».