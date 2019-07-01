ВТБ Факторинг и «Венчур Инжиниринг Лаб» запускают финтех-платформу GetFinance

ВТБ Факторинг и компания «Венчур Инжиниринг Лаб», передовая компания в сфере цифровизации финансовых продуктов и сервисов в сегменте госзакупок, объявляют о запуске мультифакторной финтех-платформы GetFinance. Основная цель ее создания – формирование нового массового сегмента рынка коммерческого онлайн-финансирования в РФ и развитие инновационного сервиса онлайн-факторинга для сегмента МСП.

GetFinance – это первая мультифакторная платформа, на которой в цифровой формат переведён весь цикл заключения договоров, обработки и выдачи финансирования, а также последующего сопровождения и учета сделок. Проект разработан специально для финансирования цепочек поставок (supply chain finance) и не имеет аналогов в России.

С помощью онлайн-платформы поставщики смогут дистанционно заключать договоры факторинга, досрочно получать финансирование по завершенным этапам или полностью выполненным контрактам. Заказчикам и покупателям она обеспечивает контроль, безопасность и бесперебойность поставок от неограниченного количества своих поставщиков, а также дает возможность управлять своей задолженностью. Факторинговым компаниям GetFinance позволяет привлечь новых клиентов и кратно сократить издержки. Технологии GetFinance снимают ограничения по минимальной сумме сделки, что делает платформу удобной для бизнеса и открывает широкие возможности получения финансирования, прежде всего, для субъектов МСП.

ВТБ Факторинг выступит опорной факторинговой компанией платформы. При этом GetFinance предусматривает формирование маркетплейса и участие в нем других игроков рынка.

Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг, прокомментировал: «Во всем мире поддержка лидером рынка в момент запуска нового проекта или сервиса – важный положительный сигнал для его будущих пользователей. Мы рассматриваем наше участие в запуске финтех-платформы GetFinance как стимул для дальнейшего развития удобных и надежных финансовых сервисов на российском рынке. Платформа GetFinance позволит компаниям быстро и в удобном онлайн-формате получить оплату по выполненным контрактам, пополнить, таким образом, свой оборотный капитал и снизить риски кассовых разрывов. Она также поможет решить многие трудности во взаиморасчетах всех сторон в коммерческих сделках. Услуги платформы GetFinance сразу будут доступны всем существующим и будущим клиентам ВТБ Факторинг, и далее - другим участникам GetFinance, формируемого маркетплейса коммерческого онлайн-финансирования в РФ».

Егор Газетин, генеральный директор GetFinance, добавил: «С каждым годом новые технологии проникают в сферу бизнеса все быстрее, современные финансовые продукты и решения становятся ближе к своим клиентам. Благодаря этому бизнесу сегодня гораздо проще получить финансовую поддержку для своего развития. В GetFinance мы на деле реализовали эту задачу. Наша платформа автоматизирует факторинг и предлагает его в качестве полностью дистанционного продукта, который значительно ускоряет и упрощает процесс предоставления финансирования. Наличие в партнерах крупнейшего игрока рынка – ВТБ Факторинг – придаст проекту гарантии и финансовую стабильность, обеспечив охват потенциальной клиентской базы. С учетом тенденций на рынке, появление этого решения весьма своевременно. Особенно для сегмента МСП в сфере госзакупок, который оценивается нами в 500 тыс. участников, более 4 млн заключенных контрактов и потенциалом коммерческого онлайн финансирования в 1 трлн руб. в год. Приглашаем всех потенциальных клиентов и партнеров присоединяться к нам и начать сотрудничать с платформой GetFinance».

Справка:

GetFinance предоставляет всем участникам рынка факторинга современный IT-инструментарий, обеспечивающий уход от бумажного документооборота в 100% цифровизацию всех этапов работы: от первоначальной подачи заявки, удаленной идентификации и проверки, заключения договора факторинга до выдачи финансирования и полного погашения денежных требований, формирования сопровождающих документов для госорганов. Участникам GetFinance доступны различные аналитические решения в т.ч. объединенная в единый массив информация по неограниченному количеству контрактов и контрагентов, интеграция с электронными системами госзакупок, встроенная система управления лимитами, индивидуально настраиваемый модуль сверок обязательств, интеграция с ERP-системами, удобная система электронного документооборота и ряд других инновационных для рынка решений. Легитимность всех действий обеспечивается благодаря использованию квалифицированной электронной подписи на базе лицензированного оператора ЮЗЭДО. Информация об услугах ООО ГетФинанс – на сайте www.getfinance.ru

Венчур Инжиниринг Лаб – профессиональный разработчик высоконагруженных информационных WEB-систем для бизнеса, передовая компания в сфере цифровизации финансовых продуктов и сервисов, их внедрения на универсальной платформе «Business Ecosystem 2.0» собственной разработки. Информация об услугах АО «Венчур Инжиниринг Лаб» – на сайте. http://ve-lab.com

ВТБ Факторинг – дочерняя компания Банк ВТБ (ПАО) – оказывает полный комплекс факторинговых услуг с 2009 года. Лидер рынка факторинга с 2011 года. По итогам 2018 года портфель ВТБ Факторинг увеличился на 60% и достиг 215 млрд рублей. Объем предоставленного финансирования превысил 600 млрд рублей в адрес более чем тысячи компаний. ВТБ Факторинг сохранил абсолютное лидерство на рынке России, увеличив свою долю до 35%. Компания входит в состав крупнейшего международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний России.