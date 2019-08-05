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ВТБ в Башкирии выдал 390 млн рублей на ипотеку с господдержкой

Банк ВТБ (ПАО) в Башкортостане за шесть месяцев 2019 года провел 170 сделок на 390 млн рублей в рамках программы «Ипотека с господдержкой». Всего на территории России банк оформил порядка 3,2 тысячи ипотечных сделок почти на 10 млрд рублей.


Республика Башкортостан входит в ТОП-5 регионов, где программа льготной ипотеки для семей, в которых родился второй или последующий ребенок, пользуется наибольшим спросом. В списке также представлены Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Новосибирская область. При этом средняя сумма кредита в Башкирии составила более 2,3 млн рублей.

«В апреле ВТБ, обновив программу госсубсидирования, предложил лучшие на рынке условия по ипотечной ставке – 5% годовых. После чего продажи только за май и июнь выросли на 60% по сравнению с январем-апрелем. По рефинансированию мы предлагаем такие же условия, и с момента старта программы банк уже провел порядка 400 сделок на 700 млн рублей, именно поэтому мы ожидаем дальнейшего спроса среди семьей, которые подходят под эти условия», — прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ.

Программа «Ипотека с господдержкой» позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа в рамках программы – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, 6 млн рублей – Санкт-Петербурга и Ленинградской области и в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет.

Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.

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