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ВТБ в Башкирии предоставит АО «Башспирт» гарантий на 3 млрд рублей

ВТБ в Республике Башкортостан заключил генеральное соглашение с компанией АО «Башспирт» о предоставлении банковских гарантий на общую сумму 3 млрд рублей. Банк гарантирует надлежащее исполнение обязательств «Башспирта» по оплате авансового платежа акциза по реализованной алкогольной продукции в соответствии со статьями 193-194 Налогового кодекса РФ.


В рамках заключенного соглашения ВТБ уже выдал предприятию четыре банковские гарантии на сумму почти 640 млн рублей.

Комментируя сделку, управляющий ВТБ в Башкортостане Ирек Мухаметдинов отметил: «Компания «Башспирт» является одним из стратегических партнеров банка более шести лет. За это время мы реализовали ряд успешных сделок и соглашений, имеется действующий кредитный лимит. Безусловно, для нас важно, что сегодня региональный бизнес выбирает ВТБ не только в качестве банка-кредитора, но и банка-гаранта».

Генеральный директор АО «Башспирт» Рауф Нугуманов также подчеркнул: «Для нашей компании выбор банка-партнера, в первую очередь, всегда основан на его надежности, прозрачности и качестве предоставляемых услуг. Поэтому, доверяя ведение своих дел банку ВТБ, мы всегда уверены, что все пройдет успешно».

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