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18 июня, вторник
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Уфа. Башкортостан
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15:45
Ученые РАН призвали Путина реформировать «репрессивную наркополитику» в России
17:38
Мэрия Уфы повторно разрешила СП «Инициатива» размежевать квартал возле микрорайона Молодежный
17:20
Власти Башкирии заплатят за аренду более 600 дорожных камер 2,37 млрд рублей
17:08
Уфимский бизнесмен Александр Баутский взыскал с минфина 1 млн рублей за незаконное уголовное преследование
16:43
«Ростех» планирует вложить в модернизацию УАПО около 630 млн рублей
15:39
В школы Башкирии закупят цифровое оборудование еще на 132 млн рублей
11:16
Сестра бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова подала на банкротство
08:01
В Уфе передано в суд дело предполагаемого адвоката-«решальщика»
17/06
«Уральские авиалинии» на девять часов задержали рейс Нижневартовск-Уфа
17/06
Спецавтохозяйство по уборке Уфы закупит в лизинг восемь новых мусоровозов
17/06
В «Уфимских инженерных сетях» введена процедура внешнего управления
17/06
Ленара Иванова назвала «вопиющей» демографическую ситуацию на северо-востоке Башкирии
17/06
Контракт на реконструкцию кардиоцентра в Уфе получила группа Су-10
17/06
Мэрия Уфы повторно разрешила компании Филюса Ишбулатова размежевать два квартала в историческом центре
17/06
Росздравнадзор признал в Башкирии нарушения при обеспечении лекарствами льготников
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(обновлено: 18.06.2019)
Фонд Мустая Карима
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В Плёсе состоялся специальный показ фильма «Сестрёнка» по повести Мустая Карима
Имангали Тасмагамбетов: празднование 100-летия Мустая Карима послужит единению общества
Алексей Варламов: Мустай Карим связывал времена, народы и культуры
Владимир Толстой: произведения Мустая Карима по-прежнему важны и необходимы всем нам
Михаил Швыдкой: Мустая Карима можно с полным правом назвать классиком советской многонациональной культуры
Владимир Мединский: Мустай Карим внёс значимый вклад в развитие многонациональной литературы нашей страны
В Башкортостане планируется открыть Почётное консульство Италии
«Сестрёнка» стала фильмом открытия фестиваля «Виват кино России!»
В России выпустили в обращение почтовую марку в честь 100-летия Мустая Карима
Новейшему российскому круизному лайнеру присвоят имя Мустая Карима
Улица в Алматы названа именем Мустая Карима
В Бишкеке провели конференцию к 90-летию Чингиза Айтматова и 100-летию Мустая Карима
Бишкек станет местом регулярных встреч интеллектуалов Евразии
«Мустай Карим, отдел поэзии»
В Уфе прошла презентация книги «Мустай. Интервью, которого никогда не было»
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Аэрокосмический салон Ле-Бурже-2019
Новинки авиаотрасли представлены в Париже
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Фото дня: 17 июня
Офицерский бал в Крыму, выборы в Гватемале, производство крекеров в Индонезии и другие яркие кадры
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Закрытие «Кинотавра—2019»
Гости церемонии и награждение победителей
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Скачки на приз президента России на ипподроме в Москве, кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи
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«Флоренция никогда тебя не забудет»
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет
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Лучшие фото недели
Полиция у здания правительства Молдавии, марш в поддержу Ивана Голунова, концерт группы Kiss и другие яркие кадры
Фотогалерея
Финалисты фотоконкурса имени Андрея Стенина
Лучшие работы фотографов из России, Франции, Индии и других стран
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С Гонконга выдачи нет
Законопроект об экстрадиции в КНР вывел миллион человек на улицы
Фотогалерея
Марш в поддержку журналиста Ивана Голунова
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Символическая Россия
12 июня отмечается День России. Символы страны в неформальной обстановке
Фотогалерея
Сделали паузу
Как отдыхают известные россияне
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Пресс-конференция с «Коммерсантъ-Башкортостан»
«Перспективы развития производства мяса и птицы в Республике Башкортостан»
Зуб даем за качество
Специальный проект «Коммерсантъ-Башкортостан»
партнерский проект
Все флаги - в гости к нам!
«Газ. Нефть. Технологии». Итоги прошедшего в Уфе форума
«Коммерсантъ года. Башкортостан»
27 июня в MusicHall27 пройдет церемония вручения премии «Коммерсантъ года»
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Купи-продай с выгодой
Рынок недвижимости Уфы вновь становится привлекательным для инвестиций
В Уфе открылся
специализированный ипотечный центр Альфа-Банка
Радий Хабиров на «Digital в Курултае»:
«Интернет – это взбаламученная вода»
Читайте «Коммерсантъ в Башкортостане» на страницах…
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия