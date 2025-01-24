Тимербулат Каримов и создатели фильма «Мустай» награждены Премией Правительства РФ в области культуры

21 января 2025 года состоялось вручение Премии Правительства Российской Федерации в области культуры. Лауреатами премии стала команда создателей документального фильма «Мустай», посвященного народному поэту Башкортостана, классику советской башкирской литературы Мустаю Кариму.

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Премия присуждена творческому коллективу в лице продюсера, учредителя Фонда имени Мустая Карима Тимербулата Каримова (внука Мустая Карима), генерального продюсера фильма, генерального продюсера кинокомпании «Мастерская» Саиды Медведевой, режиссера-постановщика фильма Александра Смирнова.

Документальный фильм «Мустай» кинокомпании «Мастерская» Саиды Медведевой был создан к 100-летию народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима.

«Как-то Мустая Карима спросили, считает ли он, что Поэт должен быть всегда со своим народом. Он ответил так: "Поэт должен быть впереди, далеко впереди своего народа! " — поделился Тимербулат Каримов в ходе церемонии. — Поэты и писатели, личности такого масштаба, как Александр Твардовский, Константин Симонов, Михаил Дудин, Расул Гамзатов, Мустай Карим, Кайсын Кулиев, Чингиз Айтматов, Давид Кугультинов стали духовными ориентирами для народов нашей большой страны, стали совестью нации».

Фото: кадры из фильма и фото с премьеры: пресс-служба Фонда имени Мустая Карима

«Когда мы задумывали документальный фильм «Мустай», мы очень надеялись, что в век компьютеров и современных медиа сможем вызвать интерес, прежде всего у молодого поколения, к настоящей литературе, к истории своей страны. Думаю, у нас получилось», — подчеркнул Тимербулат Каримов, поблагодарив Правительство Российской Федерации за высокую награду.

«Мы очень благодарны Правительству Российской Федерации за столь высокую оценку нашего труда. Символично, что наш фильм отмечен наградой в год 105-летия Мустая Карима, — подчеркнул Тимербулат Каримов. — Это очередное свидетельство того, что наследие Мустая Карима актуально во все времена».

Уникальная биография Мустая Карима показана через призму исторических вех, знаковых событий и встреч в его жизни и жизни нашей великой страны. Премьера фильма состоялась 12 октября 2019 года в Государственном академическом Малом театре. А в день 100-летия Мустая Карима, 20 октября 2019 года, фильм был показан на родине поэта, в Уфе, а также в эфире телеканала «Россия».

Фото: кадры из фильма и фото с премьеры: пресс-служба Фонда имени Мустая Карима

Фильм «Мустай» — это объемное кинополотно, включившее в себя стихи, отрывки из дневников и прозы Мустая Карима, воспоминания современников.

В создании ленты приняли участие: дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков; кинорежиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков; певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон; поэт, заслуженный деятель искусств РФ Андрей Дементьев; скульптор, народный художник РФ Андрей Ковальчук и многие другие.

«Нашей задачей было создать портрет. Не только поэта, но человека с высоким моральным авторитетом», — объясняет задумку Саида Медведева.

Мустай Карим — башкирский писатель и поэт, чья уникальная биография вместила многие значительные для страны исторические вехи. Первая книга Мустая Карима вышла, когда ему было всего 19 лет. В 21 год он стал членом Союза писателей, а в 23 ушел добровольцем на фронт, где получил тяжелое ранение.

Фото: кадры из фильма и фото с премьеры: пресс-служба Фонда имени Мустая Карима

Он удостоен боевых и трудовых орденов и медалей, лауреат Ленинской и Государственной премий, Герой Социалистического Труда. Современник и друг Расула Гамзатова, Кайсына Кулиева, Константина Симонова, Александра Твардовского и Михаила Дудина. Книги Мустая Карима издавались миллионными тиражами, поэзия и проза переведены на десятки языков мира. А его спектакли выдержали десятилетия постановок на ведущих сценах мира.

Судьба Мустая Карима, изложенная в фильме Саиды Медведевой, является примером стойкости, служения отечеству и верности принципам. Уникальность подачи материала делает его чрезвычайно интересным, в том числе и для молодого поколения.

Фильм «Мустай» — это безукоризненный пример документальной работы, которая динамичным киноязыком создает живой портрет мастера на фоне бушующей эпохи.

Справка

Премия учреждена 1 февраля 2022 года и вручается за наиболее талантливые и оригинальные произведения культуры и искусства. Главное — чтобы созданное автором произведение получило общественное признание и внесло значительный вклад в развитие культуры Российской Федерации. Премии также удостаивают за создание просветительских проектов, «приумножающих нравственное богатство российской культуры».

Предоставлено Фондом имени Мустая Карима