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Книга «100 стихотворений» Мустая Карима вошла в список 50 лучших региональных изданий Ассоциации книгоиздателей России

Фото: из архива Фонда имени Мустая Карима

Книга «100 стихотворений» Мустая Карима издательства «Инеш» вошла в список «50 лучших региональных изданий» по итогам конкурса «Лучшие книги 2019 года» Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ).


В книге «100 стихотворений» собраны лучшие стихи Мустая Карима. Тираж издания — 3000 экземпляров, объём — 150 страниц.

Фото: из архива Фонда имени Мустая Карима

Юбилейные издания Мустая Карима «100 стихотворений» и «Радость нашего дома» выпущены к 100-летию Народного поэта Башкортостана в рамках масштабной акции Фонда имени Мустая Карима при поддержке издательства «Инеш».

Фото: из архива Фонда имени Мустая Карима

Новые высококачественные издания с февраля 2020 года доступны читателям более чем в сорока розничных торговых точках: книжной сети «Планета», книжных магазинах «Эдвис», детских магазинах «Юные таланты Башкортостана», магазине «Знания», издательстве «Белая река», розничных магазинах издательств «Китап», «БашАкадемКнига», «А-Книга», в Международном аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима.

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Фонд Мустая Карима. Партнерский проект "Ъ-Уфа"

Книга «100 стихотворений» Мустая Карима вошла в список 50 лучших региональных изданий Ассоциации книгоиздателей России

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