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17 октября, четверг
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Главные анонсы 17 октября
00:33
Путин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете
02:24
СМИ узнали о письме Трампа к Эрдогану с призывом «не быть дураком»
16/10
Кадыров назвал выдумками сообщения о зачистке его окружения
02:48
«Ведомости»: «Роскосмос» ужесточил правила выезда сотрудников за границу
04:34
Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену «Кукурузнику»
04:11
ЦБ хочет блокировать счета собственников финансовых организаций до взыскания убытков судом
03:42
Минфин США пригрозил Турции новыми санкциями
03:27
Правительство сочло недостижимыми цели по борьбе с нелегальным алкоголем
02:00
Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США
01:42
Путин поручил изучить вопрос о создании государственной детской киностудии
01:24
Палата представителей приняла резолюцию против вывода войск США из Сирии
01:00
«Роснефть» назвала слухами сообщения о переходе под ее контроль PDVSA
00:43
США потребовали от китайских дипломатов уведомлять о контактах с американскими госслужащими
00:25
Трамп пообещал Турции «опустошительные» санкции в случае провала переговоров по Сирии
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(обновлено: 16.10.2019)
Дело Андрея Чернякова
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Hi-tech
Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия