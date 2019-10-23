Андрей Черняков устал сидеть в Польше

Во вторник варшавский суд удовлетворил ходатайство об экстрадиции в Россию экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в хищении многомиллиардного кредита Банка Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и других преступлениях. Господин Черняков, проведя почти два года в польской тюрьме, сам попросил отправить его на родину, полагая, что там эффективно и справедливо рассмотрят его дело.

Ходатайство Андрея Чернякова 8-й уголовный отдел окружного суда Варшавы рассмотрел и удовлетворил за пару заседаний.

В заявлении экс-главы НПО «Космос» говорилось, что уже вышли все разумные сроки его нахождения в польской тюрьме, поэтому он требует экстрадиции в Россию, полагая, что российское правосудие окажется гораздо эффективнее.

Суд предложил господину Чернякову как следует обдумать заявление, так как в случае его удовлетворения он теряет право на защиту со стороны властей Польши. Если бы выдача была недобровольной, польские дипломаты должны были посещать обвиняемого в российском СИЗО, судах и в колонии, контролируя, как соблюдаются его права.

Российский адвокат господина Чернякова Руслан Коблев сообщил “Ъ”, что принятое судом решение об экстрадиции предпринимателя еще не вступило в законную силу, но это скорее формальность, отметил он. По словам защитника, отправка обвиняемого должна состояться до декабря, причем ждут его не в Москве, а в Екатеринбурге: расследование, начатое столичной полицией, теперь проводит следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области.

Господину Чернякову инкриминируется хищение (ч. 4 ст. 159 УК РФ) средств Банка Москвы (сейчас БМ-банк), выделенных на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и Академии дзюдо в подмосковном Звенигороде. Долги перед банком составили около 30 млрд руб. Кроме того, предприниматель, по версии следствия, не выплатил зарплату (ст. 145.1 УК РФ) рабочим, которых дочерние компании НПО из Екатеринбурга отправили в Москву.

Господин Коблев отметил, что по зарплатной части уголовного дела уже вышел срок давности, а по предполагаемым махинациям его клиент в случае выдачи на родину может провести под стражей не более полугода. При этом защита полагает, что долги перед банком были погашены за счет активов НПО «Космос» и самого господина Чернякова, которые оказались в распоряжении финансовой структуры.

Бизнесмен, напомним, был задержан в декабре 2017 года в аэропорту Варшавы, откуда, используя румынский паспорт, рассчитывал улететь на Украину. В Польшу господин Черняков приехал из Германии, в которую бежал из Великобритании от своих кредиторов. Высокий суд Лондона, удовлетворив иск юристов БМ-банка, входящего в группу ВТБ, обязал Андрея Чернякова раскрыть данные о его активах по всему миру, на которые кредитор начал накладывать аресты. Поскольку БМ-банк получил не все данные, суд заочно приговорил господина Чернякова к заключению на два года. Правда, это дело так и осталось внутрибританским.

Рассмотрение запросов Генпрокуратуры в Польше затянулось. Отправлять же предпринимателя в Германию, где он хотел получить убежище, власти Польши не стали. В результате господин Черняков, проведя в варшавском СИЗО почти два года, пришел к выводу, что на родине подобных проволочек он может избежать.

Николай Сергеев