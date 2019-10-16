Андрей Черняков запросился на родину

Как стало известно “Ъ”, в Варшаве начался суд по делу об экстрадиции в Россию экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в хищении многомиллиардного кредита Банка Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и других преступлениях. Господин Черняков, проведя почти два года в польской тюрьме, сам попросил отправить его в Россию. Правосудие его пока не поддержало.

Слушания прошли в 8-м уголовном отделе окружного суда Варшавы. Андрей Черняков подтвердил суду свое желание добровольно вернуться в Россию. Как сообщил “Ъ” его российский адвокат Руслан Коблев, господин Черняков пояснил это решение тем, что польское правосудие показало себя максимально неэффективным. Он уже почти два года находится под стражей в Польше и полагает, что даже российский суд за это время принял бы законное решение.

Польский суд свое решение не принял, отложив слушание на 22 октября в связи со сложностью рассматриваемого дела.

Господина Чернякова, напомним, задержали в декабре 2017 года в аэропорту Варшавы, откуда, используя румынский паспорт, он рассчитывал улететь на Украину. В Польшу господин Черняков приехал из Германии, в которую вынужден был бежать из Великобритании от своих кредиторов. Высокий суд Лондона, удовлетворив иск юристов БМ-банка (входит в группу ВТБ), обязал Андрея Чернякова раскрыть данные о его активах по всему миру, на которые тут же начали налагаться обеспечительные меры. За то, что он выдал далеко не всю информацию, суд приговорил строителя к двум годам заключения заочно.

В прошлом году польские суды, удовлетворив запрос Генпрокуратуры России, решили выдать Андрея Чернякова по линии МВД, однако в это время в Варшаву пришел еще один запрос — теперь от СКР.

Полиция обвиняет бизнесмена в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). По версии следствия, получив кредит в Банке Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля, он направил часть средств на другие проекты, в том числе на строительство Академии дзюдо в подмосковном Звенигороде. В результате кредит не был погашен, а долги НПО перед банком превысили 30 млрд руб. Затем дело возбудили в следственном управлении СКР по Свердловской области — в нем речь шла о еще одном мошенничестве и невыплате зарплат в дочерних компаниях НПО (ст. 145.1 УК РФ), которые отправляли рабочих из Екатеринбурга в Москву. Сейчас все эти дела находятся в производстве СУ СКР по Свердловской области.

Николай Сергеев