Дело «Космоса» безнадежно устарело

По данным “Ъ”, до суда дошло скандально известное уголовное дело в отношении Андрея Чернякова — экс-главы некогда крупной строительной компании НПО «Космос». Ранее Следственный комитет России (СКР) инкриминировал ему хищения кредитных средств из Банка Москвы (БМ-банк, входит в группу ВТБ), из Академии дзюдо и даже у рабочих, строивших Алабяно-Балтийский тоннель в столице. Два последних эпизода были прекращены с признанием за фигурантом права на реабилитацию, а оставшийся — переквалифицирован. Сумма предполагаемых хищений в оставшемся эпизоде сократилась с 14 млрд до 10,8 млрд руб., но суд может прекратить и его в связи с истечением срока давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока дело Андрея Чернякова дошло до суда, срок давности по единственному оставшемуся в нем эпизоду истек

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Пока дело Андрея Чернякова дошло до суда, срок давности по единственному оставшемуся в нем эпизоду истек

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, уголовное дело в отношении Андрея Чернякова поступило в Мещанский райсуд Москвы и было распределено судье Оксане Горюновой. Известность она получила, назначив восемь с половиной лет депутату и оппозиционеру Илье Яшину (признан Минюстом иноагентом) за распространение заведомо ложной информации (ст. 207.3 УК РФ) о вооруженных силах России.

Дата слушаний по делу экс-главы «Космоса» судья пока не назначила. При этом, как отметил источник “Ъ”, близкий к следствию, новая версия обвинения по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), инкриминированного господину Чернякову, сильно отличается от того, которое ему предъявлялось изначально.

Дело вначале было в органах МВД, а затем — в подразделении ГСУ СКР, дислоцированном в Екатеринбурге.

Следствие полагало, что экс-глава «Космоса» помимо кредитной махинации совершил «обычное» мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а кроме того, не платил своим рабочим зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

По данным ГСУ СКР, в 2011 году Андрей Черняков заключил соглашение на строительство многофункционального комплекса Академии дзюдо России с администрацией подмосковного Звенигорода и некоммерческим партнерством «Национальный союз ветеранов дзюдо». Работы, предусмотренные проектом, считало следствие, не были выполнены в полном объеме, а деньги его структурам заплачены, таким образом, предполагалось, что НПО похитило более 28 млн руб.

С 2011 по 2012 год господин Черняков, полагало следствие, похитил уже из Банка Москвы 14 млрд руб. в качестве кредитов, предоставленных НПО на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в столице.

Часть из этой суммы перевели на счета дочернего предприятия «Космос Спецстрой» в Екатеринбурге, где был совершен еще один эпизод предполагаемого мошенничества. Более 2,885 млрд руб. перечислили на счета аффилированных с ним предприятий якобы в счет погашения задолженности по поставке товаров и выполненным работам. Кроме того, с 2013 по 2014 год Андрей Черняков, по данным следствия, задолжал рабочим порядка 183 млн руб., предназначенных на зарплату.

Последнее дело первым, еще летом 2020 года, было передано в мировой суд Екатеринбурга, который прекратил уголовное преследование господина Чернякова в связи с истечением срока давности.

В мае этого года уже следователь уральского ГСУ СКР вынес постановление о прекращении уголовного преследования экс-главы НПО «Космос» по эпизоду с Академией дзюдо. Следствие пришло к выводу, что все свои обязательства по контракту предприниматель выполнил в полном объеме. Обвинение с него сняли, признав за ним право на реабилитацию, которым господин Черняков пока не воспользовался.

Тогда же, по данным “Ъ”, следователь ГСУ СКР переквалифицировал и оставшуюся часть обвинения. Хищения кредитов БМ-банка, якобы совершенные в НПО «Космос», следователь сдвинул фактически на год, придя к выводу, что они совершались теперь уже в период с 27 апреля 2011 по 15 октября 2013 года. Скорректирована была и их сумма, составившая теперь 12,8 млрд руб.

В ходе следствия было установлено, что в 2011–2013 годах господин Черняков, являясь руководителем НПО «Космос», «действуя в рамках единого продолжаемого умысла», совершил хищение денежных средств Банка Москвы, предоставленных в рамках четырех кредитных соглашений. При этом обвиняемый предоставлял в банк «заведомо ложные сведения», а кроме того, частично погашал кредитную задолженность для «формирования» у представителей кредитора «ложного представления о своем намерении выполнить взятые на себя НПО "Космос" обязательства». Долги по трем кредитам, считает обвинение, он так и не погасил.

Похищенными же средствами господин Черняков распорядился «как своими собственными по своему усмотрению».

Ущерб, причиненный Банку Москвы, по результатам очередной экспертизы был определен в 10 862 333 480 руб. Более 3 млрд из них были направлены НПО «Космос» на счет подрядчика ООО «Космос Спецстрой», а оттуда — компаниям ООО «Гермес», ООО «Эра», ООО «Компания Трэйд», ООО «СК "Век"», ООО «КонсулГрупп», ООО «СитиТорг», ООО «Белый ветер» и ООО «СК "Оптима стиль"», не осуществляющим реальную финансово-хозяйственную деятельность. В «однодневках», по данным ГСУ СКР, деньги обналичили и передали их в НПО «Космос», где средства использовались на содержание офиса.

Господин Черняков свою вину не признал, настаивая, что кредиты использовал по назначению, а долги были погашены в том числе за счет активов, доставшихся после краха НПО банку-кредитору.

С окончательной версией следствия согласилась и Генпрокуратура, утвердившая обвинение и направившая дело в Мещанский суд.

по обновленному обвинению уже истек — произошло это 15 октября 2023 года.

Таким образом, у защиты господина Чернякова есть все основания ходатайствовать на предварительных слушаниях о прекращении его уголовного преследования. Впрочем, суд может вернуть дело в Генпрокуратуру, поскольку серьезные изменения в фабулу расследования вносились без получения на то разрешения польской стороны, которая выдала господина Чернякова России в 2019 году.

Представители господина Чернякова подтвердили “Ъ” передачу его дела в суд, но от комментариев воздержались. АО «БМ-банк», признанное потерпевшим по уголовному делу Андрея Чернякова, намерено предпринимать все доступные и предусмотренные законом действия, направленные на защиту собственных имущественных интересов, отметили “Ъ” в кредитном учреждении.

Николай Сергеев