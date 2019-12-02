Вилла бизнесмена попала в кредитную историю

Как стало известно “Ъ”, в Италии с аукциона была продана вилла XV века, принадлежавшая экс-главе НПО «Космос» Андрею Чернякову, обвиняемому СКР в хищении кредита Банка Москвы (БМ-банк, входит в группу ВТБ) и других преступлениях. Старинную недвижимость приобрела компания известного немецкого бизнесмена Хайнца Тиле, входящего в список Forbes. Выручка пойдет на погашение долгов господина Чернякова.

По данным “Ъ”, аукцион состоялся во Флоренции 19 ноября. На него управляющей компанией была выставлена вилла Il Poderino — девять зданий, расположенных на земельном участке площадью более 3,5 га. Главное из них — трехэтажный дом с 15 спальнями XV века постройки с оливковым садом и виноградником, принадлежавший Андрею Чернякову.

В ходе торгов нотариусом был определен победитель — за €7,2 млн вилла досталась компании LBG Italy S.r.l. («дочка» немецкой LBG Immobilien). Ее бенефициарным владельцем является известный бизнесмен Хайнц Тиле, занимающий 91-ю строчку в международном рейтинге Forbes,— главный акционер немецкого концерна Knorr-Bremse AG.

Андрей Черняков, являясь главой и акционером ООО «НПО "Космос"», выступил поручителем по кредитам на сумму более 20 млрд руб., выданным Банком Москвы компаниям, входящим в группу «Космос». Задолженность по кредитам не была погашена своевременно, в связи с чем банк начал процедуры судебного взыскания как в России, так и за границей.

20 октября 2016 года Высокий суд правосудия Англии и Уэльса вынес решение в пользу Банка Москвы — о признании и приведении в исполнение постановлений Мещанского суда о взыскании с господина Чернякова 15 млрд руб. в Британии. Суд последней также арестовал все имущество, принадлежащее экс-главе НПО «Космос» по всему миру. На основании этого решения банк добился признания господина Чернякова банкротом, а его финансовые управляющие, разбираясь в активах предпринимателя, обнаружили виллу во Флоренции, которая была арестована. Средства, вырученные от реализации недвижимости, пойдут на погашение задолженности господина Чернякова перед БМ-банком, которая оценивается в 20 млрд руб.

Сам экс-глава НПО «Космос», согласившийся на добровольную экстрадицию из Польши, сейчас содержится в СИЗО «Матросская Тишина». Следователем СКР ему было предъявлено обвинение в обычном мошенничестве, мошенничестве в сфере кредитования и невыплате зарплаты (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159.1 и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), которое бизнесмен не признал. По версии обвиняемого, долги его кредиторам были возвращены за счет имущества «Космоса», некогда крупнейшей в стране строительной компании.

«Группа ВТБ продолжит добиваться полного возврата долга Андрея Чернякова в соответствии с действующим законодательством»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ВТБ.

Николай Сергеев