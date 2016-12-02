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17:08
Роскомнадзор прокомментировал штрафы Twitter
19:10
Регоператору Адыгеи возместят часть расходов из Фонда ЖКХ на энергоэффективные ремонты МКД
18:06
В Сочи осужден экс-сотрудник ГИБДД за попытку мошенничества на 58 млн рублей
17:33
С депутата ЗСК Николая Кравченко взыскали 74 тысячи рублей, незаконно начисленные дочери
17:01
Сочи, Краснодар и Новороссийск вошли в первую десятку муниципалитетов с лучшей городской средой
16:10
В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение об опасности схода лавин
15:42
На эксплуатацию и ремонт систем полива зеленых зон Краснодара потратят 15,5 млн рублей
14:28
В майские праздники будут запущены дополнительные поезда до Адлера и Имеретинского курорта
14:04
Мощность подстанции в мкр Гидростроителей в Краснодаре увеличат на треть
13:40
В Сочи пляж «Маяк» закрыт на реконструкцию
13:30
Кубанские парламентарии поддержали инициативу об изъятии земель под детсады и школы
13:05
Новый детский сад на улице Автолюбителей в Краснодаре откроют в 2022 году
12:44
В Сочи количество вакансий выросло за год на 99%, в Краснодаре – на 53%
12:14
В Кущевском районе после вмешательства прокуратуры выделят 1,5 млн рублей на питание школьников на дому
12:10
На мэра Майкопа завели дело о незаконном хранении боеприпасов
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(обновлено: 30.06.2020)
«Краснодар Водоканал». Партнерский проект "Ъ-Кубань"
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Сбербанк и Росводоканал будут развивать государственно-частное партнерство
Предприятие призывает горожан воздержаться от посещения мест большого скопления людей
19 марта «Краснодар Водоканал» подарит абонентам подарки
«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») 19 марта проведет акцию, приуроченную к Международному дню клиента. В этот день специалисты Центра обслуживания абонентов не только ответят на вопросы абонентов в формате приёма, но и будут дарить подарки всем посетителям в честь этого неофициального праздника.
Первые итоги работы Центра обслуживания абонентов «Краснодар Водоканал»
Предприятие приступило к замене сетей водоотведения на улице Толбухина
«Краснодар Водоканал» строит новый резервуар чистой воды
«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает строительство резервуара чистой воды на водозаборе «Витаминкомбинат», которое ведется в рамках реализации инвестиционной программы предприятия. Производительность нового резервуара составит 5 000 кубометров воды в сутки.
«Краснодар Водоканал» призывает жителей соблюдать правила пользования канализацией
«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») с начала 2020 года ликвидировал более 1000 засоров на городских сетях водоотведения, которые были зафиксированы на ул. 40 лет Победы, Селезнева, Ставропольской, Стасова, Агрохимической, Аксайской, Игнатова, пр. Чекистов.
«Краснодар Водоканал» предлагает услугу по заказу вывоза стоков
Жители Краснодара могут заказать услугу по вывозу стоков в «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал»).
«Краснодар Водоканал» заменит сети водоотведения на улице Сормовская
«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает мероприятия по замене канализационных сетей протяженностью 48 метров в районе дома № 2 ул. Сормовская.
«Краснодар Водоканал» напоминает о необходимости передачи показаний счетчиков
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Важность работы компании отметили в Министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.
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Коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков:
«Наш приоритет- клиентоориентированность»
Краснодар Водоканал ведет промывку сетей водоотведения
В рамках мероприятий по улучшению качества услуг Краснодар Водоканал плано промывает канализационные сети
Краснодар Водоканал сообщает о снижении давления воды
В рамках улучшения качества услуг водоснабжения Краснодар Водоканал выполнит промывку водовода
"Краснодар Водоканал" улучшает работу систем водоснабжения
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