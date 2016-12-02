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Краснодар. Кубань, Адыгея

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19 марта «Краснодар Водоканал» подарит абонентам подарки

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») 19 марта проведет акцию, приуроченную к Международному дню клиента. В этот день специалисты Центра обслуживания абонентов не только ответят на вопросы абонентов в формате приёма, но и будут дарить подарки всем посетителям в честь этого неофициального праздника.

«Краснодар Водоканал» строит новый резервуар чистой воды

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает строительство резервуара чистой воды на водозаборе «Витаминкомбинат», которое ведется в рамках реализации инвестиционной программы предприятия. Производительность нового резервуара составит 5 000 кубометров воды в сутки.

«Краснодар Водоканал» призывает жителей соблюдать правила пользования канализацией

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») с начала 2020 года ликвидировал более 1000 засоров на городских сетях водоотведения, которые были зафиксированы на ул. 40 лет Победы, Селезнева, Ставропольской, Стасова, Агрохимической, Аксайской, Игнатова, пр. Чекистов.

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«Росводоканал Краснодар» устраняет 17 засоров ежедневно

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