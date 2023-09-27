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«Росводоканал Краснодар» завершил работы по ул. Ставропольской

Специалисты «Росводоканал Краснодар» ликвидировали аварию на водоводе и заменили запорную арматуру по ул. Ставропольская, 258.

После поступления заявки в центральную диспетчерскую службу ООО «Краснодар Водоканал», в течение получаса аварийная бригада выехала на место. Специалисты оперативно заменили запорную арматуру диаметром 100 мм, в 17.44 водоснабжение было полностью восстановлено.

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