Специалисты краснодарского водоканала готовятся к конкурсу профмастерства в Оренбурге

Краснодарский Водоканал активно готовится к всероссийскому конкурсу профессионального мастерства «Мастер-2025», который пройдет в августе в Оренбурге. Команда из 14 специалистов — слесарей, мастеров, сварщиков, водителей и лаборанта — усиленно тренируется под руководством директора по производству Станислава Гераськова, чтобы достойно представить предприятие в восьми конкурсных номинациях.

тренировки включают отработку ключевых производственных операций. Специалисты практикуются в монтаже и ремонте трубопроводов, сварку стыков и устранению утечек. Особое внимание уделяется работам в колодцах — сотрудники тренируются безопасно спускаться, оперативно находить и ликвидировать аварии в условиях ограниченного пространства. Не менее важны упражнения по установке задвижек и запорной арматуры, где главными критериями являются скорость и точность выполнения работ. Лаборанты, в свою очередь, совершенствуют навыки оперативного забора проб и анализа качества воды в условиях, максимально приближенных к конкурсным.

«Чем лучше отточены навыки на тренировках, тем эффективнее команда действует в полевых условиях»,— отмечает Станислав Гераськов. Для максимального погружения в рабочий процесс создаются условия, имитирующие реальные аварийные ситуации с ограничением времени, дополнительными сложностями и строгим контролем качества выполнения работ.

Конкурсная программа включает два основных этапа. Теоретическая часть проверит знания участников в профессиональной тематике, охране труда, правилах дорожного движения и технике безопасности. Практические испытания оценят умения конкурсантов в монтаже задвижек, сварке трубопроводов, ремонте под давлением и ликвидации аварий в колодцах.

Генеральный директор Краснодарского Водоканала Дмитрий Павлюченко подчеркивает значимость участия в таких профессиональных соревнованиях: «Это не только признание высокого уровня подготовки наших сотрудников, но и отличная возможность для обмена опытом с коллегами из других регионов. Мы сознательно отобрали лучших специалистов, которые представят наше предприятие на федеральном уровне. Подобные конкурсы не только повышают профессиональный уровень персонала, но и способствуют привлечению в отрасль перспективных молодых специалистов».