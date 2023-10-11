«Росводоканал Краснодар» завершает строительство сетей для школы на ул. Байбакова

60 метров новых сетей диаметром 225 и 250 мм проложили специалисты «Росводоканал Краснодар» для общеобразовательной школы на ул. Байбакова. Сейчас специалисты завершают монтаж трех колодцев. Работы были запланированы в инвестиционной программе предприятия.

Фото: Пресс-служба Краснодар Водоканал

«Сети были построены в течение полутора месяцев,— рассказал директор по капитальному строительству «Росводоканал Краснодар» Филипп Денисов,— Прокладка сетей выполнена специалистами при помощи современной технологии горизонтально-направленного бурения, с минимальным нарушением асфальтового покрытия дороги и близлежащих улиц. Срок эксплуатации трубопровода — более 50 лет».

Согласно проекту, в новой школе обустроят большой актовый зал на 800 мест, малый зал для собраний на 200 мест, столовую на 780 мест, школьный музей, библиотечно-информационный комплекс с читальным залом, издательским центром, медиатекой, терминалом для поиска книг и зоной для авторского чтения. На первом этаже будут находиться учебные кабинеты, школьные мастерские мальчиков для работы по дереву и металлу, спортивный зал с раздевалками и зоной отдыха, а также тренажёрный зал.

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