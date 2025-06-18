Специалисты Росводоканал Краснодар будут бороться за звание лучшего на конкурсе профмастерства в Оренбурге

14 специалистов Росводоканал Краснодар начали подготовку к конкурсу профессионального мастерства ГК «Росводоканал» «Мастер-2025». Мероприятие пройдёт в августе 2025 года в Оренбурге. На конкурс приедут лучшие — те, кто ежедневно обеспечивает бесперебойную работу сложных коммунальных систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Краснодар Водоканал Фото: Пресс-служба Краснодар Водоканал

В состав команды Краснодара вошли мастера, слесари, сварщики, водители и лаборанты. Они будут состязаться в восьми номинациях конкурса. Кубанских специалистов ждут реалистичные испытания, повторяющие ежедневные рабочие задачи, теоретический экзамен.

«Мы ведем активную подготовку к конкурсу, тренируемся ежедневно, отрабатываем каждый этап. По сути, мы оттачиваем навыки, которые наши специалисты применяют в повседневной работе: точность, оперативность, работа в ограниченном пространстве. Чем лучше команда справляется на тренировке, тем эффективнее она действует на реальном объекте»,— отметил директор по производству Росводоканал Краснодар Станислав Гераськов.

Суть конкурса — живой обмен опытом между мастерами своего дела. В Оренбурге встретятся профессионалы из разных городов, готовые учить и учиться. Экспертное жюри будет оценивать не только скорость выполнения задач, но и точность движений, слаженность команды, чистоту исполнения.

«Участие в конкурсе профмастерства — это признание профессионализма работников, выражение благодарности за качественную работу. Соревнование помогает повысить моральный дух сотрудников, их вовлечённость и мотивацию. Ежегодно краснодарский водоканал демонстрирует на конкурсе отличную работу и хороший уровень подготовки. Но, неизменным победителем остаются дружеские отношения между водоканалами, входящими в Группу компаний «Росводоканал». Наша общая цель — укрепление и модернизация отрасли водопроводно-канализационного хозяйства, которой нужны высококвалифицированные профессионалы. И потому подобные конкурсы необходимы для привлечения в профессию молодежи, укрепления духа сплоченности и дружеских отношений»,— рассказал генеральный директор Росводоканал Краснодар Дмитрий Павлюченко

Основные цели «Мастера-2025» — развитие профессиональных компетенций, повышение престижа рабочих профессий в отрасли водоснабжения и водоотведения, и тиражирование лучших практик среди сотрудников предприятий ЖКХ.