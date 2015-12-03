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12 апреля, понедельник
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Новости
08:55
Пресс-секретарь Зеленского отвергла возможность наступления Украины на Донбасс
02:31
Telegram может провести IPO в течение двух лет
08:56
На «Госуслугах» появится шесть новых сервисов
09:51
В Миннесоте прошли протесты из-за убийства афроамериканца полицейским
10:00
«Ситимобил» добавил каршеринг в свое приложение
09:55
«Роскосмос» сообщил об отказе от контрактов на запуск спутников из-за санкций США
09:29
Проекты Потанина и Бажаева могут остаться без льгот по НДПИ
08:41
Прибалтика впервые отказалась от импорта электроэнергии из России
08:38
Функционер «Единой России» в Приморье будет исключен из партии из-за скандала с мусором
08:22
Акции Alibaba растут на 7% после получения рекордного штрафа
08:00
Baring Vostok вложила $3 млн в сервис экспресс-доставки продуктов Jiffy
07:51
Более 400 тыс. человек в ВС РФ прошли полный курс вакцинации
07:28
Наблюдатели от СНГ заявили о соответствии референдума в Киргизии международным стандартам
07:00
Главные новости к утру 12 апреля
06:50
ESET: 48% пользователей поддерживают запрет на мат в интернете
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(обновлено: 12.04.2021)
Рынок лотерей
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