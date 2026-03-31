Палестинским террористам подписали смертный приговор

Израильский Кнессет одобрил закон о смертной казни для палестинцев с Западного берега, признанных военными судами виновными в террористических атаках. Принятие этого закона стало крупной победой правых сил, мотивировавших необходимость этой меры тем, что в прошлом в результате обменов палестинских террористов на израильских заложников убийцы часто оказывались на свободе и снова совершали теракты. Палестинская администрация решительно осудила закон, ряд европейских стран и израильская оппозиция также раскритиковали многие его положения, а крупнейшая израильская правозащитная организация уже подала петицию в Верховный суд страны с требованием закон аннулировать.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир

Закон о смертной казни для террористов, виновных в гибели людей, был одобрен Кнессетом вечером 30 марта в третьем и окончательном чтении. В общей сложности его поддержали 62 из 120 депутатов Кнессета, включая премьера Биньямина Нетаньяху.

Документ указывает, что проживающие на Западном берегу палестинцы, осужденные израильскими военными судами за теракты, должны быть казнены через повешение в течение 90 дней с момента приговора с возможностью отсрочки до 180 дней. То есть отныне смертная казнь в этих случаях по умолчанию будет рассматриваться как обязательное, а не исключительное наказание.

Закон устанавливает, что вынести приговор о смертной казни могут в ряде случаев и гражданские суды в отношении израильских евреев — за то же преступление, терроризм. Но приведена в исполнение эта мера наказания может быть лишь в том случае, если обвиняемые действовали «с целью отрицания существования» Израиля.

То есть, по сути, израильтяне-преступники казнены не будут ни при каких обстоятельствах.

До сих пор в Израиле смертная казнь применялась в исключительных случаях, таких как военные преступления или преступления против еврейского народа. И за всю историю в стране были казнены всего два человека, последним из которых в 1962 году стал австрийский нацист Адольф Эйхман, прозванный «архитектором холокоста».

«Сегодня Государство Израиль меняет правила игры. Те, кто убивает евреев, больше не смогут дышать и наслаждаться условиями в тюрьме. Это день правосудия для убитых, день сдерживания врагов»,— не скрывая триумфа, заявил после голосования министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. На голосование он пришел как на праздник, с шампанским, которое после принятия закона открыл, но спикер Кнессета распорядился отобрать у него бутылку.

Ультранационалистическая правая партия «Оцма Йехудит» («Еврейская сила»), членом которой является Бен-Гвир и которая входит в правящую коалицию, была движущей силой законопроекта. Одна из главных причин, по которой партия и лично Бен-Гвир ратовали за ужесточение наказания для террористов, состояла в том, что в ходе обмена сидящих в израильских тюрьмах палестинских преступников на заложников-израильтян на свободу выходили террористы, после освобождения продолжавшие убивать.

В среде «Оцма Йехудит» приводят личную историю на эту тему: депутат партии Лимор Сон-Хар-Мелех пережила нападение палестинских боевиков, в ходе которого ее муж погиб, а впоследствии один из его убийц был освобожден и принял участие в нападениях на Израиль 7 октября 2023 года.

«Годами мы терпели жестокий цикл террора, тюремного заключения, освобождения в результате безрассудных сделок и возвращения этих человеческих чудовищ, чтобы снова убивать евреев»,— заявила она на слушаниях в Кнессете.

Впрочем, у закона нашлись не только горячие сторонники, но и ярые противники. Лидер оппозиционной Демократической партии Яир Голан отозвался о мере как о «ненужном законопроекте, призванном лишь увеличить количество лайков под именем Бен-Гвир» и предупредил, что закон чреват введением международных санкций против Израиля и при этом ни на йоту не усилит безопасность еврейского государства.

Ведущая правозащитная организация «Ассоциация за гражданские права в Израиле» уже вечером 30 марта подала петицию в Верховный суд с требованием аннулировать закон. И как предположили израильские юристы, в итоге Верховный суд может признать закон о смертной казни неконституционным по ряду пунктов. Одно из ключевых противоречий, в частности, состоит в том, что Кнессет не обладает полномочиями принимать законы непосредственно для Западного берега, поскольку в рамках существующей правовой системы власть там принадлежит военному командованию.

Вскоре в Верховный суд почти наверняка будут поданы новые схожие петиции. О таком намерении уже заявили в Демократической партии, институте «Зулат» и организации «Раввины за права человека».

Разумеется, самые категоричные оценки израильскому закону дали в палестинской администрации. Там его решительно осудили, заявив, что он «равносилен военному преступлению».

«Такие законы и меры не сломят волю палестинского народа и не подорвут его стойкость, а также не помешают ему продолжать законную борьбу за свободу, независимость и создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме»,— отметили в палестинской автономии в специальном заявлении.

Немало критики в адрес властей Израиля прозвучало и со стороны международного сообщества. Министры иностранных дел Германии, Франции, Италии и Великобритании еще до заключительного голосования призвали израильских законодателей отказаться от законопроекта. Эксперты ООН также предупреждали, что обязательная смертная казнь за террористические акты нарушит право на жизнь и станет откровенной дискриминацией палестинцев на Западном берегу.

Впрочем, Израиль уже давно выработал иммунитет к критике извне. «Предложенный законопроект имеет ограниченный охват и соответствует общепринятым принципам применения смертной казни, аналогичным тем, что действуют в Соединенных Штатах»,— заявили в представительстве Израиля при ЕС и НАТО еще до того, как проект стал законом.

Ирэна Шекоян